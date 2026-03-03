Queda de destroços de mísseis faz um ferido na cidade israelita de Telavive

Após interceção das defesas aéreas israelitas, a polícia de Telavive reportou "queda de destroços" em vários locais e anunciou o envio de equipas antibombas para as zonas afetadas.

Aproximadamente 30 minutos após o ataque inicial, por volta das 20:50 GMT, as sirenes voltaram a soar na região de Telavive e no centro de Israel. Ouviram-se explosões em Jerusalém e a AFP deu conta de rastos de mísseis nos céus de Netanya, a norte de Telavive.