Quem era Ismail Haniyeh, o líder do Hamas morto em Teerão?

, tendo dirigido o gabinete político do grupo miliciano a partir do exílio no Catar, nos últimos anos.Haniyeh foi. Juntou-se ao grupo paramilitar durante a Primeira Intifada e foi preso durante três anos, em 1989, quando Israel reprimiu a primeira revolta palestiniana. Libertado em 1992, foi exilado numa região isolada entre Israel e o Líbano, juntamente com outros líderes do Hamas.Foi detido várias vezes por participar na Primeira Intifada em Israel antes de deixar definitivamente Gaza, tornando-se um importante líder do Hamas durante os anos de atividade.

Já em 2004, foi nomeado membro da secreta equipa de “liderança coletiva”, depois de o xeque Ahmed Yassin e Abdel Aziz Rantisi, os dois anteriores líderes do Hamas, terem sido mortos por Israel.



Onze anos depois, sucedeu a Khalid Mashael como chefe político do Hamas e, logo depois, foiNa altura, a Administração norte-americana de Donald Trump pretendia cortar o acesso deste a recursos financeiros internacionais.Durante a década em que Haniyeh foi o principal líder do Hamas em Gaza, Israel acusou o grupo de ajudar a desviar ajuda humanitária para a ala militar do movimento paramilitar.Apesar da retórica mais dura em público,

Mediações para cessar-fogo em Gaza

E quando escalou o conflito no Médio Oriente, com o ataque de combatentes do Hamas em território israelita a 7 de outubro do ano passado,Apesar de ter mantido boas relações com os líderes de várias fações palestinianas, incluindo rivais do Hamas, Haniyeh enfrentou críticas internas dentro do grupo paramilitar. Nos últimos meses, viajou em missões diplomáticas para o Irão e para a Turquia, encontrando-se com os presidentes turco e iraniano.A notícia da morte de Ismail Haniyeh surge após o Estado hebraico ter confirmado que as suas forças mataram o chefe militar do Hezbollah Fuad Shukr, um dos elementos mais próximos líder do movimento xiita libanês, Hassan Nasrallah.Desde o início do conflito no Médio Oriente, Ismail Haniyeh e a sua família foram várias vezes alvos.Na altura, o Exército de Israel alegou que os filhos em “militares do Hamas” e que, por isso, foram “eliminados”. Em reação, o chefe político do Hamas relatou à imprensa que soube do ataque que os vitimou enquanto visitava palestinianos feridos que tinham sido transferidos para o Catar., disse, na altura, à Al Jazeera.

No passado mês de maio, o procurador-geral do Tribunal Penal Internacional decretou a sua detenção por crimes de guerra cometidos durante o conflito.

Ismail Haniyeh, que vivia no Catar, estava no Irão para assistir à tomada de posse do novo presidente e ia encontrar-se com o líder da República Islâmica do Irão, quando foi morto na noite de terça-feira.Segundo alguns especialistas, a morte de Haniyeh pode ser um golpe significativo no Hamas numa altura em que as tensões estão a aumentar no Médio Oriente, crescendo os receios sobre o futuro das negociações entre Israel e o Hamas.