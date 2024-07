Líder do Hamas Ismail Haniyeh morre em Teerão. Movimento palestiniano responsabiliza Israel

(em atualização)



"O irmão líder, mártir combatente Ismail Haniyeh, líder do movimento, morreu em resultado de um ataque traiçoeiro sionista na residência em Teerão, depois de participar na cerimónia de posse do novo presidente iraniano", indicou nas últimas horas, em comunicado, o movimento Hamas.

O primeiro anúncio da morte de Ismail Haniyeh partiu dos Guardas da Revolução. Em comunicado, esta força iraniana adianta que o dirigente do Hamas e um guarda-costas morreram num ataque à residência de Ismail Haniyeh em Teerão. Telavive não confirma, por agora, o ataque em Teerão, ou a morte de Haniyeh.

"A residência de Ismail Haniyeh, chefe do gabinete político da resistência islâmica do Hamas, foi atacada em Teerão e, devido a este incidente, ele e um guarda-costas morreram", indica a nota dos Guardas da Revolução, divulgada no portal Sepah.



Recorde-se que o Governo israelita prometera eliminar a cúpula do Hamas na sequência da ofensiva desencadeada a 7 de outubro pelo movimento.

A notícia da morte de Ismail Haniyeh surge após, um dos elementos mais próximos líder do movimento xiita libanês, Hassan Nasrallah.

c/ agências