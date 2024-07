Israel confirma que realizou "ataque direcionado" contra Hezbollah em Beirute

De acordo com o exército israelita, o ataque teve como alvo o comandante do Hezbollah que consideram ter sido responsável pelo ataque aos Montes Golã, no último sábado, uma investida que matou 12 crianças e adolescentes.





"As IDF (Forças Armadas de Israel) realizaram um ataque direcionado contra o comandante responsável pelo assassínio das crianças em Majdal Shams (norte de Israel) e pela morte de muitos outros civis israelitas", refere o comunicado israelita.





Uma testemunha indicou à agência Reuters que foi ouvida uma forte explosão nos subúrbios a sul de Beirute, perto de um bastião do grupo xiita libanês, pelas 19h40 locais (17h40 em Lisboa).





A televisão estatal do Líbano avança que morreu pelo menos uma mulher e sete pessoas ficaram feridas. Fonte do Hezbollah adiantou à agência France Presse que Fouad Chokr, comandante militar alvo do ataque israelita, sobreviveu ao ataque.







Na rede social X (antigo Twitter), o ministro israelita da Defesa, Yoav Gallant, afirma que o Hezbollah "ultrapassou a linha vermelha".



Por sua vez, o primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, denunciou hoje uma "agressão flagrante" por parte de Israel. Em comunicado, Mikati falou de um "ato criminoso" e pediu à comunidade internacional para que "assuma as suas responsabilidades" e "pressione Israel a parar as agressões e ameaças".







Em comunicado, o Hamas condenou de forma veemente o ataque em Beirute, considerando que se trata de uma "escalada perigosa" no conflito.





Na segunda-feira, o primeiro-ministro israelita tinha prometido responder "duramente" ao ataque de sábado que atingiu um campo de futebol nos Montes Golã, ocupados por Israel.



Morreram 12 crianças e adolescentes, todos entre os 10 e os 16 anos. Outros 16 menores ficaram feridos e continuam hospitalizados, sete dos quais em estado grave.







Durante a manhã, Israel já tinha atacado dez alvos do Hezbollah em várias regiões do Líbano, matando um combatente do grupo. Por sua vez, o grupo xiita lançou vários rockets contra Israel, matando um civil israelita.