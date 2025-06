"Quer queiramos quer não, vamos estar dependentes dos Estados Unidos"

Friedrich Merz encontrou-se na quinta-feira com Donald Trump na Casa Branca e esta sexta-feira, já em Berlim, disse que a Alemanha e a Europa vão depender dos Estados Unidos por muito tempo, mas também têm muito para oferecer aos americanos.A Europa e a Alemanha são os melhores aliados que Washington pode ter, diz o chanceler alemão. Neste discurso, diante de um fórum de empreendedores, Merz revelou também que, nas conversas com Trump, ficou com a certeza absoluta de que os Estados Unidos não têm intenções de abandonar a NATO.