"Queridíssimo amigo". Filipe VI enaltece contributo de Marcelo na relação luso-espanhola

No brinde do almoço oficial realizado no Palácio Real de Madrid, perante cerca de uma centena de convidados, o monarca espanhol discursou parcialmente em português e evocou Fernando Pessoa, citando os versos “Tudo vale a pena se a alma não é pequena”.

O almoço contou também com a presença do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez e da rainha espanhola, Letizia.

Adaptando a frase, Felipe VI afirmou que “tudo vale a pena quando se investe no que engrandece a alma”, para enaltecer o contributo de Marcelo Rebelo de Sousa para o fortalecimento da relação entre Portugal e Espanha.



O Rei de Espanha confirmou ainda que marcará presença em Lisboa na tomada de posse do novo Presidente português, António José Seguro, garantindo que continuará a trabalhar “em prol desta magnífica era” da relação bilateral.



O ambiente de proximidade ficou evidente logo à chegada de Marcelo ao palácio, quando o Rei quebrou o protocolo para receber o atual presidente da república com um abraço.



No discurso, tratou-o como “professor Marcelo” e “queridíssimo amigo” e acrescentou, "mas saiba, caro Presidente, que entre nós não se trata de uma despedida, mas sim do início de uma nova etapa, também de profunda e respeitosa amizade pessoal".



As primeiras palavras do chefe de Estado espanhol foram, contudo, de pesar pelas vítimas das recentes tempestades que atingiram a Península Ibérica, manifestando “imenso pesar” pelos danos em Portugal.



“A adversidade volta a mostrar-nos até que ponto partilhamos grande parte do que somos”, afirmou o Rei de Espanha, defendendo que a interdependência entre os dois países é “um ativo enorme” que não pode ser negligenciado.



Felipe VI destacou a atual cooperação bilateral e multilateral, lembrando que, após períodos de “costas voltadas”, os dois países aprenderam “as lições da história”.



O Rei apontou como exemplos o combate aos incêndios, a crescente integração económica, a ação conjunta na União Europeia e na NATO, bem como a importância do vínculo transatlântico e da comunidade de países ibero-americanos. Esta foi a última visita oficial de Marcelo Rebelo de Sousa a Madrid como chefe de Estado, cujas funções cessam a 9 de março.



O Presidente português escolheu o Vaticano e Espanha como destinos da primeira e da última visita presidencial. A deslocação de despedida foi adiada duas vezes. Primeiro devido a uma operação inesperada a uma hérnia abdominal e, mais recentemente, por decisão conjunta dos dois chefes de Estado face às tempestades que assolaram ambos os países.