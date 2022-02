Químicos persistentes usam vida marinha para chegar aos locais mais remotos

. Muitos destes químicos já tinham sido encontrados noutros países, o que levantou uma questão: como estavam a chegar a pontos remotos do globo.No caso das mulheres das Ilhas Faroé, os químicos chegaram através de baleias, que fazem parte da dieta dos locais.(ou PCB, na sigla em inglês) e fazem de um grupo ainda mais vasto chamados poluentes orgânicos persistentes.Criados pelo homem, têm viajado pelos oceanos, não se degradam no meio-ambiente e afetam até as comunidades mais remotas.É por isso que muitos especialistas avisam que não será boa ideia consumir carne de predadores marinhos maiores, caso da baleia ou do atum, sendo muito mais benéfico comer sardinhas ou anchovas., sabendo-se que a dieta desta comunidade consiste na caça de vários peixes e mamíferos marinhos como a morsa e o narval.Dois exemplos que mostram o efeito a grande dimensão em pessoas, vida selvagem, cadeias alimentares e ecossistemas.

. Estes químicos mostraram-se resistentes ao calor e são estáveis, tendo vários usos.No entanto,. Nos anos 70 registou um declínio no uso, quando começaram a ser registados problemas de saúde (fertilidade, problemas de desenvolvimento neurológico ou QI reduzido em crianças) e vários países baniram o seu uso.. E muitos outros, ao longo dos anos, foram adicionados à lista. Mais de 185 países já assinaram o tratado, prometendo implementar mais medidas. Mesmo assim, a poluição continua.Para além de banidos, muitos outros componentes estão a ser eliminados.. No entanto, o documento não está a ter o efeito que se previa. Apenas 17 por cento do total destes componentes foi eliminado, com 83 por cento ainda por eliminar.A incineração é o método mais eficaz, ou seja, incineração a altas temperaturas, um processo de grande logística e muito caro. No entanto, caso não haja eliminação efetiva destes químicos, estes irão parar ao meio ambiente.Apesar de ainda não haver registos graves de bifenilpolicloredo nos oceanos, acredita-se que a destruição de edifícios e materiais levarão a maiores quantidades dos químicos a chegar aos mares.E as más notícias continuam. Para além do bifenilpoliclorado (os PCB), um outro grupo de químicos usados em várias indústrias nos dias de hoje,O fluorosurfactante faz com que produtos se tornem à prova de água e resistentes a nódoas. A sua composição de ligações carbono-fluor significa que não se degrada no meio ambiente e que se acumula nos solos e lençóis freáticos, afetando a saúde humana.