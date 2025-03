Quinze detidos após incêndio que matou 59 pessoas em discoteca ilegal na Macedónia do Norte

O ministro do Interior, Panche Toshkovski, disse que 15 pessoas foram detidas para interrogatório depois de uma inspeção preliminar ter revelado que a discoteca estava a funcionar sem a devida licença.

Segundo o ministro, o número de pessoas no interior da discoteca era pelo menos o dobro da sua capacidade oficial de 250 pessoas.

"Temos motivos para suspeitar que há suborno e corrupção neste caso", disse aos repórteres sem entrar em pormenores.

Jovens entre as vítimas

As vítimas são, na sua maioria, jovens que assistiam a um concerto do grupo de hip-hop DNK, um dos mais populares do país, na discoteca "Pulse", em Kocani, a cerca de 100 quilómetros da capital, Skopje.

Segundo as autoridades, o incêndio que deflagrou de madrugada provocou a morte da maioria dos jovens e causou feridos devido a queimaduras, inalação de fumo e uma debandada na tentativa desesperada de alcançar a única saída do edifício. Entre os feridos, contam-se adolescentes com 16 anos de idade.

A pirotecnia tem sido frequentemente a causa de incêndios mortais em clubes noturnos, incluindo o do clube Colectiv em Bucareste, na Roménia, em 2015, no qual morreram 64 pessoas.

Vídeos mostram pirotecnia cintilante no palco a atingir o teto, seguida de cenas de caos no interior da discoteca, com jovens a correrem por entre o fumo enquanto os músicos lhes pediam que escapassem o mais rapidamente possível.

Numa conferência de imprensa, o ministro do Interior disse que o material pirotécnico que provocou o incêndio estava a ser usado por jovens que assistiam ao concerto.

"Até tentámos sair pela casa de banho, mas encontrámos barras nas janelas", disse à Associated Press, Marija Taseva, de 19 anos, sobre o incêndio que deflagrou depois de assistir a um grupo pop local no Club Pulse.

E prosseguiu: "consegui sair. Caí das escadas e eles passaram por cima de mim, pisaram-me. Mal consegui sobreviver e mal conseguia respirar".

Durante o dia de hoje chegaram condolências, entre as quais a do Presidente da República de Portugal e de líderes europeus e do gabinete do Papa Francisco.

O incêndio provocou o desabamento parcial do telhado do edifício de um só piso, revelando os restos carbonizados de vigas de madeira e detritos. A polícia isolou o local e enviou equipas de recolha de provas, numa operação que envolveu também o Ministério Público.

c/Lusa