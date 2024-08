Quinze regiões ucranianas atingidas por ataque massivo russo

"Quinze regiões foram hoje atingidas por um ataque massivo russo. O inimigo usou diferentes tipos de armas: `drones`, mísseis de cruzeiro, Kinzhal [mísseis balísticos hipersónicos]", disse o primeiro-ministro ucraniano, Denys Chmygal, na rede social Telegram.

Pelo menos três pessoas morreram hoje no ataque massivo da Rússia sobre várias regiões da Ucrânia, incluindo Kiev, e que foi dirigido às infraestruturas energéticas do país, disseram as autoridades locais.

Um civil ucraniano morreu na cidade de Lutsk, no noroeste da Ucrânia, outros dois perderam a vida nas regiões de Dnipropetrovsk (centro) e Zaporijia (sudeste) durante o ataque russo.

"Como resultado do ataque inimigo, uma infraestrutura em Lutsk foi danificada. Neste momento temos informações sobre uma morte", declarou o autarca da cidade, Igor Polishchuk, que já tinha reportado danos num edifício residencial, na rede social Telegram.

Em Dnipropetrovsk, um homem de 69 anos morreu durante o ataque, segundo o governador da região, Sergei Lisak.

Por sua vez, o chefe da Administração Militar de Zaporijia, Ivan Fedorov, comunicou a morte de uma pessoa na região.

De acordo com vários porta-vozes oficiais, o ataque massivo lançado pela Rússia durante as primeiras horas de hoje foi dirigido maioritariamente contra o setor energético ucraniano.

Em Kiev, pelo menos sete grandes explosões foram ouvidas segundo a agência de notícias AFP.

O presidente da Câmara da capital ucraniana, Vitali Klichko, declarou que houve cortes de energia e eletricidade em alguns distritos da capital.

As empresas do setor elétrico ucraniano anunciaram cortes de eletricidade de emergência como resultado do ataque russo.

Um alerta nacional está em vigor contra ataques aéreos em todo o país.

O ataque começou por volta da meia-noite, no que parece ser o maior em semanas, e teve como alvo principal a infraestrutura energética do país.

De acordo com a força aérea ucraniana, vários grupos de `drones` russos a deslocarem-se em direção às regiões leste, norte, sul e central da Ucrânia, seguidos de vários mísseis balísticos e de cruzeiro.

Na vizinha Polónia, os militares disseram que as defesas aéreas polacas e da NATO foram ativadas na parte oriental do país como prevenção ao ataque russo.