Rússia diz que ataque massivo atingiu todos os alvos em território ucraniano

"Esta manhã, as forças armadas russas realizaram um ataque massivo com armas de alta precisão e longo alcance lançadas através do ar e do mar e com `drones` contra importantes infraestruturas energéticas que permitem o funcionamento do complexo militar-industrial da Ucrânia.

Segundo os militares russos, "todos os objetivos" que Moscovo estabeleceu foram alcançados.

Kiev confirmou, horas antes, um ataque massivo russo com `drones` e mísseis durante as primeiras horas da manhã que afetou 15 das 24 regiões ucranianas.

A Rússia utilizou mais de 100 mísseis e cerca de 100 `drones kamikaze`, segundo o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"Mais de 100 mísseis de diferentes tipos e cerca de uma centena de Shahed [`drones` iranianos] foram utilizados num "dos maiores ataques" da Rússia contra o país, disse Volodymyr Zelensky num comunicado na rede social Telegram.

Mais cedo, o primeiro-ministro da Ucrânia, Denis Shmigal, declarou que "houve mortos e feridos" no ataque russo.

As autoridades das regiões de Volyn, onde fica a cidade de Lutsk (noroeste), Dnipropetrovsk (centro), Zaporijia (sudeste) e Jytomyr (centro-oeste), por sua vez, declararam a morte de um total de quatro pessoas.

O ministro da Energia ucraniano, Herman Galushchenko, descreveu a situação do sistema energético ucraniano como "difícil" após o ataque e as empresas do setor anunciaram cortes de emergência devido aos danos sofridos pelo sistema.