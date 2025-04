No final do debate, questionada por Hugo Gilberto sobre as acusações que se fazem à esquerda sobre uma "deriva wokista" e a responsabilidade da mesma pelo crescimento radical, Mariana Mortágua olhou para o exemplo dos Estados Unidos.



"Temos um rei louco nos EUA que quer banir a palavra mulher", apontou, lembrando também os questionários enviados às universidades portuguesas a tentar impedir programas de diversidade e igualdade.



"Mais do que nunca precisamos do feminismo e racismo na política (...), afirmar os Direitos Humanos e universais" perante a atual crise que "arrasta todos os partidos do centro para a direita".



À instabilidade e às crises já existentes "querem acrescentar uma crise" ao gastar dinheiro "para comprar mísseis e bombas", afirmou, voltando ao argumento da resposta anterior.