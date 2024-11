Rafael Grossi no Irão. Espaço para soluções diplomáticas sobre programa nuclear está "a diminuir"

O argentino alerta que os iranianos possuem grande quantidade de material nuclear, suficiente para conseguir fabricar uma bomba atómica.

Um objetivo que Israel e o Ocidente acusam Teerão de perseguir há vários anos. Apesar de negar tal intenção, o regime dos Ayatolas pretende destruir Israel e, caso adquira a bomba nuclear, o equilíbrio no Médio Oriente será gravemente afetado.



Segunda-feira, o novo ministro israelita da Defesa, Israel Katz, afirmou que a República Islâmica está "mais exposta do que nunca a ataques às suas instalações nucleares". Telavive poderá decidir agir por antecipação, de forma a evitar que Teerão consiga desenvolver uma bomba. E poderá para isso contar com o apoio do presidente eleito norte-americano, Donald Trump.







"As margens de de manobra começam a diminuir", afirmou à Agência France Presse antes da visita a Teerão. " É imperativo conseguir formas de conseguir soluções diplomáticas", acrescentou.A IAEA está autorizada a realizar inspeções ao programa nuclear iraniano, mas Grossi sublinhou a necessidade de "maior visibilidade", devido à sua escala e ambição.

"Têm muitos materiais nucleares que poderiam usar eventualmente para fabricar uma arma nuclear", afirmou o diretor da agência à CNN, esta terça-feira, acrescentando que "neste momento não têm uma arma nuclear".



A IAEA diz que o Irão aumentou consideravelmente as suas reservas de urânio enriquecido para 60 por cento, perto dos 90 por cento necessários para desenvolver uma bomba atómica.



Esta é a primeira visita de Grossi desde maio. Em comunicado, a agência referiu que irá "reunir-se com o Governo iraniano a alto nível" com quem irá ter "discussões técnicas sob todos os aspectos".





Grossi foi recebido em Teerão por Behrouz Kamalvandi, vice-diretor da OIEA, a Organização Iraniana para a Energia Atómica. Deverá ainda reunir-se com o diretor da Organização, Mohammad Eslami, e com o ministro iraniano dos Negócios estrangeiros, Abbas Araghchi ,que tem sido o grande negociador com as grandes potências mundiais sobre o programa nuclear do país.





Até agora, Teerão tem agido militarmente contra Israel por procuração, através de grupos como o Hamas, na Palestina, o Hezbollah, no Líbano, e, mais recentemente, os Houthi, no Iémen.



Desde o ataque de 7 de outubro de 2023 do Hamas, contra Israel, que levou ao corrente conflito na Faixa de Gaza, a par do envolvimento posterior do Hezbollah e dos Houthi, a tensão no Médio Oriente não cessa de se agravar.O Irão lançou nos últimos meses dois ataques com mísseis contra Israel. O primeiro em abril, em resposta a um alegado ataque aéreo israelita a Damasco, que vitimou um comandante dos Guardas da Revolução iranianos. O segundo em outubro, depois de Israel ter assassinado líderes do Hezbollah.Israel retaliou no mês passado com um ataque aéreo a instalações militares e energéticas iranianas.

Alta tensão

A visita de Grossi a Teerão ocorre num clima de tensão crescente. Coincide ainda com a vitória, há uma semana, de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos.





O presidente eleito já deu vários sinais de que apoia incondicionalmente o Governo de Telavive e de um ataque israelita a alvos nucleares iranianos é uma estratégia aceitável, algo que o atual presidente americano, Joe Biden, desaconselhou firmemente.

No seu primeiro mandato, entre 2017 e 2021, Donal Trump conduziu igualmente uma política de "pressão máxima" contra o Irão, retirando em 2018 os Estados Unidos do acordo internacional assinado em 2015 pelo antecessor, Barack Obama, que permitira ao regime iraniano regressar à cena internacional em troca do sacrifício de parte do seu programa nuclear.Trump acusou Teerão de nunca ter cumprido o acordo. Na semana passada, referiu queEm 2019, Teerão retomou gradualmente o enriquecimento de urânio, quebrando os termos do acordo, que previa limites de 3.65 de pureza.