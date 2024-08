Rafael Grossi visita a central nuclear de Kursk

“A segurança e proteção de todas as centrais nucleares é uma preocupação central e fundamental para a AIEA”, disse o representante num comunicado divulgado na véspera da visita, no qual sublinhou a importância de realizar uma “avaliação independente” do que se passa nas instalações.



"É importante que estejamos presentes quando a Agência é solicitada a cumprir o seu mandato para garantir que a energia nuclear é utilizada de forma pacífica. É também importante que, quando a comunidade internacional necessita de uma avaliação independente da segurança de uma instalação nuclear, estejamos presentes”, prosseguiu.



Na mesma nota informativa, Grossi insistiu que a segurança das instalações nucleares não deve ser posta em perigo “em nenhuma circunstância”.



A central nuclear de Kursk está localizada junto da cidade de Kurchatov, a cerca de 60 quilómetros da fronteira com a Ucrânia. Desde 6 de agosto, a região é palco de uma incursão sem precedentes das forças ucranianas, que reclamam quase uma centena de localidades e várias centenas de quilómetros quadrados sob o seu controlo.