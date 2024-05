Rafah é linha vermelha. Biden admite que armas dos EUA têm servido para matar civis em Gaza

Este aviso, deixado em entrevista à CNN, parece ser um ponto de viragem no conflito de sete meses entre Israel e o Hamas, mas também um reconhecimento do papel que os Estados Unidos têm desempenhado neste conflito, ao admitir que as bombas norte-americanas têm sido usadas para matar civis em Gaza.





presidente - e candidato a um segundo mandato na Casa Branca - tem manifestado apoio total a Israel para perseguir o Hamas. O plano israelita para uma ampla ofensiva terrestre em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, onde um milhão de civis palestinianos procurou refúgio, terá mudado o pensamento de Biden. pressão que tem recebido para limitar o envio de armas, por causa da crise humanitária em Gaza, Biden surpreendeu. “Deixei claro que se eles forem para Rafah – eles ainda não foram para Rafah – se eles forem para Rafah, não fornecerei as armas que têm sido usadas historicamente para lidar com Rafah, para lidar com as cidades”.



Ainda assim, entrevistado pela CNN, Joe Biden fez questão de garantir que os EUA continuariam a fornecer armas defensivas a Israel, inclusive para seu sistema de defesa aérea, Iron Dome, ou Cúpula de Ferro, dependendo do que acontecer em Rafah. Isto porque otem manifestado apoio total a Israel para perseguir o HamasApós a, por causa da crise humanitária em Gaza, Biden surpreendeu.Ainda assim, entrevistado pela CNN, Joe Biden fez questão de garantir que os EUA, ou Cúpula de Ferro, dependendo do que acontecer em Rafah.





Estas declarações podem afastar Biden e Netanyahu, que conversaram ao telefone na segunda-feira, enquanto Israel ordenava a retirada de dezenas de milhares de civis de Rafah e lançava ataques perto das áreas fronteiriças da cidade.

“Joe, o genocida”





A seis meses das eleições presidenciais norte-americanas, o recandidato Biden assegura que tem. Os crescentestêm sido dominados por uma frase: “Joe, o genocida”.Contudo, o presidente alerta contra os protestos que se transformam em discurso de ódio ou anti-semitismo.(…) mas não é legítimo ameaçar estudantes judeus.