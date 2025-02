Rahim Aga Khan é o novo líder da comunidade ismaelita

Rahim Aga Khan, de 53 anos, é o filho mais velho de Shah Karim al Hussaini, príncipe Aga Khan, 49.º Imam hereditário dos muçulmanos ismaelitas.





O pai, Aga Khan IV, fundador e presidente da Rede Aga Khan para o Desenvolvimento (AKDN), e líder dos muçulmanos xiitas ismailis, morreu na terça-feira em Lisboa, aos 88 anos.





O sucessor será Aga Khan V, escolhido pelo pai de entre os seus três filhos homens: Hussain, Rahim e Aly. O nome do sucessor ficou definido em testamento que foi aberto 24 horas após a morte do príncipe.







Rahim torna-se asssim no 50.º Imam hereditário dos muçulmanos xiitas ismaelitas. Esta corrente do Islão acredita que o príncipe Rahim, tal como o pai, é descendente direto do profeta Maomé.







"Ao longo dos seus 1.400 anos de história, os Ismailis têm sido liderados por um Imam vivo e hereditário", acrescenta o comunicado do imamat ismaili.





Os ismailis vivem em mais de 35 países e têm uma comunidade entre 12 e 15 milhões de pessoas de todo o mundo. Portugal conta com uma das maiores comunidades Ismailis em território europeu, com cerca de oito a dez mil pessoas.



Em 2015, o Governo português e o Aga Khan IV assinaram o acordo para o estabelecimento da sede mundial do Imamat Ismaili em Portugal. Três anos depois, Aga Khan designou oficialmente o Palácio Henrique de Mendonça, na Rua Marquês da Fronteira, em Lisboa, como a sede global do Imamat Ismaili.







O novo Aga Khan nasceu a 12 de outubro de 1971 e cresceu entre o Reino Unido e os Estados Unidos. Vive em Genebra, tem dois filhos, Irfan e Sinan, e está ativamente envolvido na gestão da AKDN há mais de 20 anos, na qual integra vários órgãos.



É presidente do comité executivo do Fundo Aga Khan para o Desenvolvimento Económico (AKFED) e supervisiona o ciclo anual de planeamento orçamental da instituição.



Rahim Aga Khan preside também ao Comité para o Ambiente e o Clima, que lidera o trabalho da AKDN na proteção ambiental e mitigação dos efeitos das alterações climáticas, o que inclui um compromisso em garantir que as operações globais da rede atingem zero emissões líquidas de carbono até 2030.





