Rajoy de saída e Pablo Iglesias mais do que cortês na hora da despedida

Paulo Alexandre Amaral - RTP05 Jun, 2018, 17:42 / atualizado em 05 Jun, 2018, 17:44 | Mundo

Como sublinha o diário El Mundo, Pablo Iglesias sempre manteve uma relação cordial com Mariano Rajoy, com quem gostava de debater no Congresso dos Deputados. A convivência institucional não apagava contudo as grandes diferenças ideológicas que os separavam politicamente, tendo o Podemos sido o principal combustível para esse motor em marcha que há anos procurava afastar os populares do poder em Espanha.







Para Rajoy, o dia da saída precipitou-se com as decisões judiciais do Caso Gurtel, que levou à condenação de vários antigos membros do PP por corrupção. Ficando provado que o PP beneficiou de um esquema ilegal para conceder contratos públicos a empresas em troca de dinheiro, o próprio partido foi condenado ao pagamento de uma multa de 245 mil euros.





Na sexta-feira consumou-se o abandono da Presidência do Governo, com a aprovação à tangente da moção de censura do PSOE, que colocou o líder socialista Pedro Sánchez como chefe do governo.





As críticas que levaram à queda do Executivo de Rajoy estavam, contudo, mais enraizadas no PP do que no governo, pelo que os sinais de limpeza eram tão necessários num lugar como no outro. Hoje, Mariano Rajoy, ao fim de sete anos de governação e 14 anos após ganhar o PP, deixa também a liderança do partido.





As reacções foram muitas, desde o lamento do Ciudadanos, que antevia trabalho por fazer, aos conselhos do PSOE para que o PP inicie um processo de regeneração, uma renovação que os socialistas defenderam apenas ser possível de levar a cabo na oposição.





Os restantes partidos opositores ao PP sublinharam as acusações judiciais de corrupção e, entre eles, Podemos. E é neste contexto que surge a mensagem do seu líder, Pablo Iglesias.

Rajoy no se ha ido, le ha echado la gente que no perdió la esperanza y que no dejó de pedir una moción contra la corrupción. Con todo, se retira un político elegante e inteligente que sabía escuchar. Fue un honor ser su rival y combatirle políticamente. Se ganó mi respeto. — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 5 de junho de 2018





Apesar de sublinhar que Rajoy “não se vai embora, foi mandado embora pelas pessoas que nunca perderam a esperança e que não deixaram de pedir uma moção de censura contra a corrupção”, Pablo Iglesias termina a mensagem a elogiar o agora ex-presidente do governo e do PP.





“Sai um político elegante e inteligente que sabia ouvir. Foi uma honra tê-lo tido como adversário e combater com ele politicamente. Ganhou o meu respeito”, declara Igesias.





M.Rajoy no se va, le echamos. L@s pensionistas, las feministas, l@s estudiantes: la España del 15M, que nunca perdió la esperanza y que construye con fuerza un país mejor.

Echamos a M.Rajoy pero el PP se queda. Pelearemos que no haya impunidad y que devuelvan lo robado — Irene Montero (@Irene_Montero_) 5 de junho de 2018

À primeira vista, dir-se-ia que a conta de Pablo Iglesias tinha sido sequestrada pela deusa da Concórdia. Foi neste sentido que muitos dos seguidores do líder do Podemos reagiram ao. Mas não. Até ao momento não houve qualquer correcção.Uma mensagem que contrasta com as palavras mais duras, deixadas também na rede social Twitter pela sua companheira de vida e de partido, Irene Montero.Depois de ler as mensagem de Pablo Iglesias e Irene Montero é impossível não recordar os gestos efusivo e o abraço com que na última sexta-feira, no Congresso dos Deputados, receberam os resultados da votação da moção de censura que removia do poder o político que combateram ferozmente nos últimos anos.