Rangel pede moderação a Israel e ao Hezbollah

Paulo Rangel teme que os ataques, que têm acontecido no Líbano nos últimos dias, comprometam o memorando de entendimento entre EUA e o Irão.. O. Não estou a por de maneira nenhuma um ao lado do outro”, afirmou Paulo Rangel aos deputados na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.O responsável pela democracia portuguesa recorda ainda que “E isso é uma questão essencial”.“Mas é muito importante que haja aqui bastante contenção e moderação, de forma que os esforços do memorando de entendimento, e das negociações posteriores possam prosseguir”, rematou.