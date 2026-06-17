Política
Guerra no Médio Oriente
Rangel pede moderação a Israel e ao Hezbollah
O ministro dos Negócios Estrangeiros português voltou esta quarta-feira a pedir moderação a Israel e ao movimento paramilitar Hezbollah no Líbano.
Paulo Rangel teme que os ataques, que têm acontecido no Líbano nos últimos dias, comprometam o memorando de entendimento entre EUA e o Irão.
“Há uma fragilidade que temos que seguir com atenção. O fundamental é que o Hezbollah e também Israel cessem as hostilidades mútuas. Não estou a por de maneira nenhuma um ao lado do outro”, afirmou Paulo Rangel aos deputados na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.
O responsável pela democracia portuguesa recorda ainda que “o povo libanês é vítima do Hezbollah. E isso é uma questão essencial”.
“Mas é muito importante que haja aqui bastante contenção e moderação, de forma que os esforços do memorando de entendimento, e das negociações posteriores possam prosseguir”, rematou.
“Há uma fragilidade que temos que seguir com atenção. O fundamental é que o Hezbollah e também Israel cessem as hostilidades mútuas. Não estou a por de maneira nenhuma um ao lado do outro”, afirmou Paulo Rangel aos deputados na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.
O responsável pela democracia portuguesa recorda ainda que “o povo libanês é vítima do Hezbollah. E isso é uma questão essencial”.
“Mas é muito importante que haja aqui bastante contenção e moderação, de forma que os esforços do memorando de entendimento, e das negociações posteriores possam prosseguir”, rematou.