Rangel reitera que posição do Governo sobre ex-colónias "é claríssima"

No comunicado da Presidência do Conselho de Ministros , conhecido no fim de semana, pode ler-se que, "a propósito da questão da reparação a esses Estados e aos seus povos pelo passado colonial do Estado português, importa sublinhar que o Governo atual se pauta pela mesma linha dos Governos anteriores", bem como "nunca esteve e não está em causa nenhum processo ou programa de ações específicas com esse propósito".



Paulo Rangel, em Bruxelas, referiu ainda que o Governo respeita as opiniões da sociedade civil, dos partidos e de outros titulares de órgãos de soberania.O ministro dos Negócios Estrangeiros reforçou ainda que a posição do Governo está em linha com a posição de Governos anteriores.