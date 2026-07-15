Rebeldes iemenitas informam que aeroporto de Sana já está recuperado

O ministro Mohamed Quhaim disse à agência noticiosa dos rebeldes, Saba, que as pistas foram reparadas em função dos padrões técnicos aprovados pelos engenheiros da Empresa Geral de Estradas e Pontes, com apoio de especialistas da aviação civil.

Mais disse que "o aeroporto já recuperou a sua total operacionalidade", dois dias depois de ter sido atacado para impedir que um avião da transportadora aérea iraniana Mahan Air, que transportava uma delegação Huthi desde Teerão, aterrasse em Sana.

O governo internacionalmente reconhecido do Iémen, apoiado pela Arábia Saudita, confirmou que o ataque visava impedir essa aterragem e acusou o Irão de utilizar voos civis para apoiar os rebeldes iemenitas.

Contudo, os Huthis acusam diretamente os sauditas pelo ataque aéreo.

Depois do ataque, o avião iraniano foi aterrar no aeroporto de Al Hudeida, na margem do Mar Vermelho, também controlado pelos rebeldes, tal como amplas zonas do noroeste do país, incluindo a capital.

Os huthies responderam ao ataque com o disparo de mísseis contra a Arábia Saudita e avisaram as transportadoras aéreas estrangeiras para não usarem o espaço aéreo da monarquia árabe.