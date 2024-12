Rebeldes sírios tomam controlo de Damasco

Na televisão pública, os rebeldes dirigiram-se ao país para sublinhar que libertaram todos aqueles que estavam presos de forma injusta, deixando ainda um apelo a todos os combatentes para que tentem preservar os edifícios do Estado.





"O tirano Bashar al-Assad fugiu (...), proclamamos a cidade de Damasco livre", anunciou mais tarde a coligação de grupos rebeldes em mensagens partilhadas na plataforma Telegram.



"Depois de 50 anos de opressão sob o poder do [partido] Baas, e 13 anos de crimes, de tirania e de deslocações [forçadas] (...) anunciamos hoje o fim deste período negro e o início de uma nova era para a Síria", acrescentou.



Ao mesmo tempo, a coligação pediu aos sírios deslocados no estrangeiro que regressem à "Síria livre".



Perante as circunstâncias, o primeiro-ministro sírio declarou que o Governo está pronto a estender a mão à oposição. Mohammed Ghazi Jalali diz-se disponível para passar as funções a um governo de transição.





"Este país pode ser um país normal, [pode] construir boas relações com os vizinhos e o mundo (...), mas esta questão caberá à liderança que o povo sírio escolher. Estamos prontos a cooperar" de todas as formas possíveis, indicou Mohamed al-Jalali, num vídeo publicado na rede social Facebook.



Sírios em festa nas ruas





As imagens que circulam nas redes sociais e nas agências internacionais de notícias são de festa nas ruas das cidades da Síria. Milhares de pessoas concentraram-se na praça principal de Damasco.A entrada dos grupos rebeldes na capital síria não teve. Os rebeldes reivindicaram a tomada da capital síria, Damasco.

Vários países já aconselharam os seus cidadãos a sair da Síria.

Estes grupos lançaram uma ofensiva relâmpago na Síria a 27 de novembro. Vários territórios e principais cidades foram rapidamente tomadas, com pouca resistência por parte do Exército sírio.A informação que chega do Observatório Sírio dos Direitos Humanos é de que





"Assad deixou a Síria [e saiu] pelo aeroporto de Damasco, antes da retirada dos membros das forças armadas e de segurança" do local, disse à agência de notícias France Press o diretor da organização não-governamental, Rami Abdel Rahmane, referindo-se ao presidente da Síria, que dirige o país há 24 anos.

Trump diz que Putin deixou de proteger Assad



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está a acompanhar "os acontecimentos" na Síria, garantiu o pelo porta-voz do Conselho de Segurança da Casa Branca nas redes sociais.

Já o presidente-eleito dos EUA, Donald Trump, considera que Assad fugiu da Síria depois de perder o suporte da Rússia.Numa publicação na plataforma Truth Social, o republicano escreveu que. Segundo Trump, Moscovo perdeu o foco que tinha na Síria por causa do conflito na Ucrânia.Além disso, Donald Trump acusou o antigo presidente Barack Obama de ter sido incapaz de "honrar os compromissos" na Síria e de deixar a situação nas mãos da Rússia.Como considera que a Síria é “um desastre” e não é um país amigo, o presidente-eleito defende que é preciso deixar acontecer o que tem de acontecer.