Receitas dos casinos de Macau fecham 2025 a subir 9,1%

De acordo com os dados oficiais divulgados pela Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ) da região chinesa, o setor arrecadou 20,9 mil milhões de patacas (2,22 mil milhões de euros) em dezembro, mais 14,8% do que no mesmo mês de 2024.

As receitas dos casinos de Macau fecharam o ano passado com o valor mais elevado desde 2019 (292,5 mil milhões de patacas, ou 31,1 mil milhões de euros), antes do início da pandemia de covid-19.