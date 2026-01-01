Receitas dos casinos de Macau fecham 2025 a subir 9,1%

De acordo com os dados oficiais divulgados pela Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ) da região chinesa, o setor arrecadou 20,9 mil milhões de patacas (2,22 mil milhões de euros) em dezembro, mais 14,8% do que no mesmo mês de 2024.

Ainda assim, o valor do mês passado representa um recuo de 0,95% em comparação com novembro.

As receitas dos casinos de Macau fecharam o ano passado com o valor mais elevado desde 2019 (292,5 mil milhões de patacas, ou 31,1 mil milhões de euros), antes do início da pandemia de covid-19.

O valor ultrapassa o previsto tanto no orçamento inicial para 2025 - 240 mil milhões de patacas, ou 25,5 mil milhões de euros - como no orçamento revisto para 2025, aprovado pela Assembleia Legislativa, o parlamento de Macau, em julho, que era de 228 mil milhões de patacas (24,6 mil milhões de euros).

O orçamento para 2026, aprovado na AL em 18 de dezembro, prevê que as receitas atinjam 236 mil milhões de patacas (25,4 mil milhões de euros), o que representaria uma queda de 4,61% em comparação com o ano passado.

O secretário para a Economia e Finanças, Anton Tai Kin Ip, defendeu a previsão como "bastante prudente" e recusou apontar uma meta para o crescimento da economia da região, que descreveu como altamente "vulnerável a flutuações".

Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias, cujo contrato de concessão para os próximos dez anos entrou em vigor a 01 de janeiro de 2023.

O recorde de receitas dos casinos foi atingido em 2013 - 360,7 mil milhões de patacas (38,3 mil milhões de euros) - antes das autoridades da China continental terem lançado uma campanha para limitar os fluxos ilegais de capitais.

De acordo com dados oficiais, Macau recebeu quase 36,5 milhões de visitantes nos primeiros 11 meses de 2025, mais 14,4% do que no mesmo período de 2024 e mais do que em todo o ano anterior.

A indústria do jogo, o motor da economia da cidade, representava em 2019 51% do Produto Interno Bruto de Macau e, apesar da crise durante a pandemia, dava no final novembro trabalho a cerca de 69.100 pessoas, ou seja, 18,2% da população empregada.