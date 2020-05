"Recuperaremos a terra, do rio Jordão ao mar". Roger Waters canta hino palestiniano

online em comemoração do Dia da Nakba onde afirmou que "o lobby de Israel e o Governo israelita e o não-sei-quê especial israelita, ou lá como eles são chamados, estão a tentar arduamente destruir as vozes de apoio [aos palestinianos]".



O baixista e vocalista dos Pink Floyd interpretou de seguida um tema que tinha criado para o evento, onde se incluía a letra “andaremos de mãos dadas e recuperaremos a terra, do rio Jordão ao mar”.



A frase tem sido habitualmente utilizada por ativistas pró-Palestina e foi retirada de um slogan político da Palestina que significa, para alguns, a destruição do Estado de Israel. Em colaboração com o cineasta britânico Ken Loach, forte crítico das políticas israelitas, Roger Waters discursou no eventoem comemoração do Dia da Nakba onde afirmou queO baixista e vocalista dos Pink Floyd interpretou de seguida um tema que tinha criado para o evento, onde se incluía a letraA frase tem sido habitualmente utilizada por ativistas pró-Palestina e foi retirada de um slogan político da Palestina que significa, para alguns, a destruição do Estado de Israel. O 15 de maio marca o Dia da Independência e o aniversário da proclamação do Estado de Israel. Para os palestinianos, este dia é celebrado como o Dia da Nakba, que significa “destruição” em português. O dia da fundação de Israel marca o êxodo de 750 mil palestinianos, em fuga para países vizinhos ou expulsos por tropas israelitas.



O evento foi organizado pelo diretor da Campanha de Solidariedade da Palestina, Ben Jamal, com o apoio da diretora da organização norte-americana Jewish Voice for Peace, Stephanie Fox.



“Enquanto judia, ainda me lembro da primeira vez que vi famílias palestinianas a serem carregadas para barcos por milícias judaicas”, disse Fox durante um discurso, acrescentando que enquanto americana apela a outros judeus a “que se envolvam com verdades difíceis”.



O fundador da campanha global "Boicote, desinvestimento e sanções" (BDS), que defende a prática de boicote económico, académico, cultural e político ao Estado de Israel, também esteve presente no evento. Omar Barghouti declarou que “a tecnologia israelita” é responsável por várias crises de refugiados no Sudão do Sul, Ruanda e na América Latina e que “Israel trata os requerentes de asilo africanos como um cancro que deve ser erradicado”. O evento foi organizado pelo diretor da Campanha de Solidariedade da Palestina, Ben Jamal, com o apoio da diretora da organização norte-americana Jewish Voice for Peace, Stephanie Fox.“Enquanto judia, ainda me lembro da primeira vez que vi famílias palestinianas a serem carregadas para barcos por milícias judaicas”, disse Fox durante um discurso, acrescentando que enquanto americana apela a outros judeus a “que se envolvam com verdades difíceis”.O fundador da campanha global "Boicote, desinvestimento e sanções" (BDS), que defende a prática de boicote económico, académico, cultural e político ao Estado de Israel, também esteve presente no evento. Omar Barghouti declarou que “a tecnologia israelita” é responsável por várias crises de refugiados no Sudão do Sul, Ruanda e na América Latina e que “Israel trata os requerentes de asilo africanos como um cancro que deve ser erradicado”.