Rede de líderes comprometidos com diálogo inter-religioso instala-se em Lisboa

O Centro Internacional de Diálogo - KAICIID - promove a paz e a compreensão por meio do diálogo inter-religioso e intercultural, fortalecendo a capacidade local, nacional e regional por meio da educação em práticas de diálogo.



No dia que anunciaram a sede em Lisboa, o KAICIID lançou o repto a todos as igrejas e líderes de todos os credos religiosos : há candidaturas abertas até ao final do mês de Maio para o Programa de Bolseiros do KAICIID.





O programa foi lançado em 2015, já capacitou centenas de bolseiros de 86 países e pretende oferecer uma experiência de um ano de formações e treinos.



Como exemplo, Justine Auma, ugadensa e graduada há dois anos nesta bolsa, esteve em Lisboa para promover a sua experiência em três países ao longo de 2022: Nepal, Portugal e Uganda.

A viagem está documentada num filme que recorda Justine em visitas a locais religiosos, sessões de diálogo, bem como na sua cidade natal, Mbele, Uganda.