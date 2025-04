Rede Elétrica de Espanha tem causa do apagão "mais ou menos localizada"

🎙️ Hablamos con Beatriz Corredor (@BeatrizCorredor), presidenta de @RedElectricaREE, sobre el apagón del pasado lunes:



"Sabemos la causa y la tenemos más o menos localizada, pero hasta que no se analicen todos los datos que vienen de los generadores no la podemos conocer"

Beatriz Corredor (@BeatrizCorredor), presidenta de @RedElectricaREE, sobre el apagón masivo:



"Relacionar el incidente del lunes con las renovables no es correcto. Funcionan de manera estable"





O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, não excluiu, na terça-feira, a possibilidade de o apagão ter sido originado por um ciberataque e prometeu uma investigação a fundo. Cenário que fora anteriormente descartado pela Rede Elétrica.

, frisou Beatriz Corredor."Nós operamos o centro de controlo nacional, mas há outros 35 centos aos quais todos os geradores reportam dados. É essa informação que se pediu a partir da Rede Elétrica e do Governo para poder saber qual o sistema que se desconectou", afirmou.A presidente da espanhola Rede Elétrica enfatiza, na mesma entrevista, que,. Vinca também queAs tecnologias das energia renováveis, insistiu Corredor, funcionam "de forma estável" e dispõem de "sistemas que lhes permitem trabalhar como um sistema de geração convencional, sem nenhum problema de segurança".A responsável pela operadora elétrica do país vizinho sustenta ainda que, salientando o que descreveu como a rapidez da recuperação da rede., enfatizou Beatriz Corredor, que quis, ainda assim, mostrar-se consciente de que o sentido de urgência dos cidadãos nem sempre é compatível com os processos técnicos.A presidente da Rede Elétrica afirma compreender a posição do Executivo de Madrid e garante que a estrutura a que preside está a facultar todos os dados que lhe são solicitados pelas autoridades de investigação., admitiu."Ao dia de hoje, não voltará a acontecer porque aprendemos, temos todas as medidas de segurança para que assim seja. Os cidadãos têm que estar tranquilos", rematou.