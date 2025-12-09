Redes sociais são oficialmente proibidas na Austrália a menores de 16 anos

A medida entrou em vigor às 00h00 de quarta-feira (hora local, 13h00 em Portugal Continental).





São aproximadamente 450 mil australianos com menos de 16 anos que terão as suas contas eliminadas em plataformas como o Instagram e o Facebook.

Como será aplicada a medida?

Até agora, 86% dos jovens australianos entre os 8 e os 15 anos utilizavam redes sociais, segundo dados do Governo australiano. Este número vai decrescer drasticamente nos próximos meses, enquanto o mundo observa o que muitos consideram um ensaio geral para a regulação global do uso de tecnologia por menores.





(com agências)

A medida atinge também plataformas como o TikTok, YouTube, Instagram, Facebook e outras das dez maiores empresas globais.que alertam há anos para os riscos das redes sociais na saúde mental dos mais jovens.Para muitos, o país está a abrir um caminho que outros irão seguir., afirma Tama Leaver, professora de estudos da Internet na Universidade Curtin, na Austrália.A Austrália, país pioneiro desta medida, dá agora início a uma experiência em tempo real que está a ser acompanhada de perto por legisladores de vários países, cada vez mais frustrados com aquilo que descrevem como uma indústria tecnológica lenta e ineficaz na minimização de danos.Governos da Dinamarca à Malásia, e até vários estados dos Estados Unidos, já admitem avançar com medidas semelhantes. O debate intensificou-se após revelações internas da empresa Meta, há quatro anos, indicando que a empresa sabia que os seus produtos contribuíam para problemas de imagem corporal e pensamentos suicidas entre adolescentes — algo que sempre negara publicamente.Das empresas abrangidas, todas, exceto a X, de Elon Musk, comprometeram-se a cumprir as regras, recorrendo a diferentes métodos para estimar a idade dos utilizadores: desde a inferência baseada no comportamento online à verificação através de selfies, documentos de identificação ou dados bancários associados.Embora a proibição abranja inicialmente dez plataformas, o Governo australiano já anunciou que a lista será atualizada à medida que surjam novos serviços e os jovens migrarem para alternativas.As empresas admitem que o impacto financeiro direto será limitado, uma vez que os menores de 16 anos não representam uma fatia significativa de receitas publicitárias. Contudo, alertam que a proibição corta o fluxo de futuros utilizadores numa faixa etária onde as plataformas tradicionalmente fidelizavam audiências.