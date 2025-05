Reescrever o ADN. Norte-americanos aplicam terapia de alteração de genes a bebé

Pela primeira vez, médicos norte-americanos trataram um bebé com uma terapia personalizada de alteração de genes. À nascença, a criança tinha sido diagnosticada com um distúrbio genético grave que mata cerca de metade das pessoas afetadas no início da infância. Os cientistas afirmam que este avanço na medicina dedicada à reformulação do ADN demonstra potencial para o tratamento de doenças genéticas.