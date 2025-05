Refém israelo-americano foi libertado pelo Hamas e já foi entregue às forças isaelitas

“As Brigadas al-Qassam acabam de libertar o soldado sionista e cidadão norte-americano Edan Alexander, na sequência de contactos com a administração norte-americana, no âmbito dos esforços dos mediadores para chegar a um cessar-fogo”, refere o movimento islamita palestiniano em comunicado.





Entretanto, a Cruz Vermelha e o Exército israelita já vieram confirmar a libertação de Edan Alexander, que ocorreu numa altura em que Israel cessou os ataques no enclave palestiniano para permitir uma passagem segura para o refém israelo-americano.







O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, considerou a libertação do refém israelo-americano foi o resultado de uma "combinação vencedora" da pressão militar de Israel e da pressão política de Donald Trump.





"Isto foi possível graças à nossa pressão militar e à pressão política exercida pelo presidente Trump. É uma combinação vencedora", afirmou Benjamin Netanyahu.





A libertação do único refém norte-americano vivo ainda na Faixa de Gaza ocorre na véspera do início da digressão pelo Médio Oriente do presidente dos EUA, Donald Trump, que é esperado nos próximos dias na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar, um dos mediadores do conflito entre Israel e o Hamas.







Horas antes da libertação de Edan Alexander, Trump já tinha anunciado a decisão do Hamas em libertar esta segunda-feira o jovem norte-americano raptado durante o ataque sem precedentes do Hamas, a 7 de outubro: "Edan Alexander, refém americano que se pensava morto, vai ser libertado pelo Hamas. Ótimas notícias!", escreveu.



















Edan Alexander foi raptado enquanto prestava serviço numa base militar no sul de Israel durante o ataque sem precedentes do Hamas, a 7 de outubro de 2023, seguido de uma devastadora ofensiva de retaliação que deixou dezenas de milhares de mortos e causou uma catástrofe humanitária na Faixa de Gaza.

ONU congratula-se com a libertação e apela a um cessar-fogo







O secretário-Geral das Nações Unidas declarou, em comunicado, estar "profundamente aliviado pelo facto de Edan Alexander ter sido libertado" após "esta angustiante provação".





António Guterres renovou o apelo urgente a "um cessar-fogo imediato e permanente", à "libertação imediata e incondicional de todos os restantes reféns" e à garantia de uma entrada de "ajuda humanitária rápida, sem entraves e segura" na Faixa de Gaza.





O chefe da ONU aproveitou a ocasião para louvar os esforços do Egito, Catar e Estados Unidos, mediadores do conflito entre o Hamas e Israel.





c/agências