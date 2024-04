Refinaria russa atacada por drones ucranianos

, escreveu o serviço de imprensa do líder tártaro, Rustem Minnikhanov, numa mensagem divulgada na plataforma Telegram."Em Yelabuga, registaram-se infelizmente alguns feridos", sublinhou.A Zona Económica Especial de Yelabuga, criada em 2006 e que alberga dezenas de fábricas e empresas especializadas na produção de produtos químicos, mecânica e transformação de metais, situa-se a cerca de dez quilómetros da cidade com o mesmo nome.Já Nizhnekamsk é a sede de uma importante refinaria de petróleo.A Ucrânia, que enfrenta uma ofensiva russa desde há dois anos, intensificou os ataques contra a Rússia nas últimas semanas, visando sobretudo instalações energéticas.

Nas últimas horas, as forças russas indicaram ainda que abateram dois drones ucranianos na região de Belgorod. Pouco antes, já o Ministério da Defesa russo tinha relatado a destruição de seis drones ucranianos sobre o Mar Negro.