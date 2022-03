Refugiados em Portugal. SEF simplifica proteção temporária

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras lança, esta segunda-feira, uma nova plataforma online que permite a todas as pessoas residentes na Ucrânia fazer um pedido de proteção temporária de um ano. No decorrer do processo, têm acesso aos números de identificação fiscal, de Segurança Social e do Serviço Nacional de Saúde. Desta forma podem, desde logo, aceder aos vários serviços e ao mercado de trabalho.