Registadas explosões no sul do Irão, EUA negam envolvimento

Reportagem

Registadas explosões no sul do Irão, EUA negam envolvimento

O Comando Central dos EUA anunciou uma nova ronda de ataques contra o Irão que terá visado cerca de 90 alvos militares. Segundo Teerão, nos últimos dois dias ataques norte-americanos, pelo menos 14 pessoas morreram e 78 ficaram feridas. Acompanhamos aqui, ao minuto, todos os desenvolvimentos.

Graça Andrade Ramos. Joana Raposo Santos - RTP / Adicionar como fonte informativa

Foto: CENTCOM via Reuters

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RTP /

Estados Unidos atacaram o Irão por duas noites consecutivas

Ontem foram atingidos 90 alvos, que somam aos 10 do que na noite anterior. Teerão acusa Washington de violar o Memorando de Entendimento e avisa que Ormuz só vai funcionar segundo as regras iranianas.

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Ataque em "duas fases"
RTP /

Aviões atacaram zona militar naval em Konarak, diz governador

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A zona militar naval da cidade de Konarak, no sul do Irão, foi alvo de ataques aéreos em duas fases, segundo o governador Mohammad Younes Haqqani, informou a agência de notícias IRNA.

Em declarações à IRNA, Haqqani afirmou que foram ouvidas duas explosões na área militar naval e que "essa área foi alvejada por aviões de combate inimigos em duas fases".

Acrescentou que as equipas de resgate, segurança e outras agências relevantes foram imediatamente enviadas para o local e que está em curso uma investigação sobre o ataque e os seus detalhes.
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RTP /

Autoridades israelitas desconhecem "qualquer envolvimento" do país

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As autoridades israelitas afirmaram à CNN que “não têm conhecimento de qualquer envolvimento israelita em ataques no Irão neste momento”.

Não há para já informações sobre a causa das explosões ou a extensão dos possíveis danos nas cidades que as reportaram.

Konarak, um dos alvos, é uma cidade portuária estratégica na costa de Makran, na província iraniana de Sistão-Baluchistão, na costa oeste do Golfo de Omã. 

A cidade de Bushehr, onde foi atacada uma base militar, fica na província costeira com o mesmo nome, a sul do país.
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RTP /

Posto militar atingido por projéctil perto de Bushehr, afirma autoridade local

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O som de uma explosão ouvido em Bushehr foi provocado por uma resposta das defesas aéreas do Irão, disse o vice-governador de Bushehr para assuntos políticos e de segurança, Ehsan Jahanian, à agência de notícias estatal IRNA.

Jahanian acrescentou que um quartel-general militar nos arredores de Bushehr foi atingido por aquilo que descreveu como um projéctil.
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RTP /

Netanyahu e Trump falaram ao telefone esta quinta-feira

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O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o presidente norte-americano, Donald Trump, conversaram por telefone na quinta-feira e concordaram em manter a coordenação entre os seus países em várias frentes, informou o gabinete de Netanyahu.

Em comunicado, o gabinete acrescentou que Trump atualizou Netanyahu sobre as "ações americanas no Golfo".
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RTP /

CENTCOM confirma que EUA não lançaram ataques recentes

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O Comando Central dos EUA confirmou à Al Jazeera e à CNN que as forças armadas norte-americanas não realizaram ataques no Irão nas últimas horas.

Esta informação está de acordo com outras reportagens da comunicação social americana.

O responsável norte-americano não revelou qual seria a possível causa das explosões no Irão, segundo especulações das forças armadas norte-americanas. Apenas confirmou que os EUA não estão envolvidos.
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RTP /

Vídeo de explosões no sul do Irão

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Vídeo publicado na rede X a partir do Irão há cerca de uma hora mostra o resultado de um aparente ataque. 
Os Estados Unidos não assumem a autoria dos bombardeamentos, enquanto o ministro israelita da Defesa, Israel Katz, admitiu que o seu país poderia atacar o Irão "pela terceira vez". 
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RTP /

Governador. Origem da explosão em Bushehr está a ser investigada

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O governador de Bushehr confirmou que foram ouvidas explosões em Bushehr e em Choghadak, de acordo com a agência de notícias IRNA.

"Está ainda a ser investigado se o som ouvido foi proveniente da defesa das forças armadas, de um projétil inimigo que atingiu a área ou de um drone inimigo a ser alvejado, e a causa definitiva ainda não foi determinada", disse à IRNA.
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RTP /

IRNA reporta ataque com míssil dos EUA ou israelita contra base militar em Bushehr

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A agência de notícias iraniana IRNA afirma, citando um responsável de Bushehr, que uma base militar nos arredores desta cidade foi atingida por um projéctil EUA-Israelia e que o som de explosão na cidade foi provocado pela resposta da defesa aérea.
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RTP /

Pentágono e Casa Branca não se pronunciam sobre notícias de explosões no sul do Irão

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Não houve qualquer declaração da Casa Branca ou do Pentágono, sobre um anúncio operacional referente às explosões relatadas no Irão.

À televisão do Catar, Al Jazeera, fonte anónima responsável norte-americana afirmou que não se realizaram ataques militares dos EUA nas últimas horas contra alvos iranianos.

Alguns órgãos de comunicação social nos Estados Unidos afirmam que os EUA não estão envolvidos.

A informação ainda não foi confirmada. Esta é praticamente a única notícia disponível sobre as mais recentes explosões que estão a ocorrer no Irão neste momento.
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RTP /

Líbano. Primeira zona piloto de retirada israelita lançada "dentro de dias"

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O embaixador dos EUA no Líbano informou o Presidente libanês, na quinta-feira, sobre a chegada iminente de uma delegação norte-americana para supervisionar o início da implementação da retirada israelita das "zonas piloto" no sul do país, informou a presidência.

Um acordo-quadro alcançado em Washington a 26 de junho entre o Líbano e Israel, países em guerra há décadas, estipula que o exército libanês começará a mobilizar-se nas zonas das quais Israel, que ocupa parte do sul, se retirará, mediante o desarmamento do Hezbollah, um grupo pró-Irão.

Recebido pelo Presidente libanês, Josef Aoun, o embaixador dos EUA, Michel Issa, informou-o de que uma "delegação militar chegará a Beirute nos próximos dias para coordenar e definir o mecanismo de implementação no terreno" da cláusula relativa às "zonas piloto", segundo um comunicado da presidência.

"A primeira zona piloto será lançada dentro de alguns dias, e outras zonas piloto estão a ser estudadas e planeadas", disse um responsável norte-americano em Washington, sob anonimato.
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Explosões junto a centrais nucleares no sul do Irão

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Foram ouvidas várias explosões no sul do Irão, incluindo em Bushehr, onde se encontra uma das centrais nucleares iranianas, Konarak e Choghadak, informou a agência semi-oficial Mehr News na quinta-feira.

A agência noticiou três explosões em Konarak, na província de Sistão-Baluchistão, no sul do Irão, região que alberga um porto estratégico no Golfo de Omã.

Habitantes locais relataram ter ouvido explosões na cidade de Bandar Abbas, referiu ainda a Mehr.

Estas explosões ocorrem após a mais recente onda de ataques que atingiu vários locais no sul do Irão, incluindo aeroportos e redes logísticas, bem como a central nuclear de Bushehr. 

Infraestruturas civis, como carris ferroviários, também foram atacadas no norte do Irão.

Estes ataques aconteceram após ameaças de Trump de aumentar a pressão sobre as autoridades iranianas para que regressem à mesa das negociações. Mas as autoridades iranianas afirmam que não cederão à coação dos EUA.

Anteriormente, também se registaram ataques em Ahvaz, no Khuzistão, sul do Irão. Estes ataques coincidem com o funeral e o enterro do falecido ayatollah Ali Khamenei, mortos em bombardeamentos dos EUA e de Israel.
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Queda de 21 cargueiros para seis em 24h
RTP /

Estreito de Ormuz: Tráfego marítimo caiu a pique

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O tráfego no Estreito de Ormuz diminuiu consideravelmente desde quarta-feira, particularmente na rota marítima omanita apoiada pela ONU, após ataques a vários navios no início da semana e o retomar da troca de ataques aéreos entre o Irão e os Estados Unidos, disseram analistas.

O tráfego nesta via navegável estratégica tinha atingido o seu nível mais elevado desde o início da guerra, após o acordo de cessar-fogo assinado entre Teerão e Washington em meados de Junho, embora se mantivesse limitado a cerca de um terço do volume habitual em tempo de paz.

Mas esta recuperação parece estar agora a vacilar: apenas seis petroleiros carregados com matérias-primas transitaram pelo estreito até às 14h30 GMT de quinta-feira, em comparação com os 21 de quarta-feira, segundo dados da Kpler.

O único dia com menor tráfego desde a trégua entre as duas partes foi 28 de junho, com 19 travessias, um dia depois de um petroleiro ter sido atacado ao largo da costa de Omã.
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"Intercetados"
RTP /

EUA. Ataque do Irão não causou danos "importantes” nem feridos norte-americanos

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Dezenas de mísseis e drones disparados pelo Irão não causaram danos significativos nem ferimentos a militares norte-americanos, disse à AFP um responsável da Defesa norte-americana.

Os mísseis e drones iranianos “foram intercetados ou não causaram danos importantes”, disse o responsável sob anonimato, acrescentando que “não houve feridos americanos”.
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Lusa / Adicionar como fonte informativa

Israel diz estar preparado para retomar ofensiva contra Teerão

O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, afirmou hoje que as Forças Armadas estão "em alerta e preparadas" para retomar a ofensiva contra o Irão, após os recentes ataques iranianos contra alvos norte-americanos.

Foto: Raghed Waked - Reuters

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Durante uma cerimónia de graduação de cadetes, Katz afirmou que Israel está preparado para voltar a demonstrar a sua "superioridade aérea" e lançar novos ataques contra o Irão para eliminar as ameaças existentes.

"Se for necessário regressar, regressaremos com ainda mais força", assegurou o ministro, citado pelo jornal The Times of Israel.

As declarações surgem depois de os Estados Unidos terem lançado várias vagas de ataques aéreos contra o Irão entre terça-feira e hoje, alegando responder a ataques iranianos contra embarcações no estreito de Ormuz.

Em resposta, Teerão lançou mísseis e drones contra interesses norte-americanos em vários países da região.

Os confrontos intensificaram as acusações mútuas de violação do memorando de entendimento assinado entre Washington e Teerão em junho e aumentaram os receios de um colapso do cessar-fogo acordado em abril, do qual Israel também é signatário.

Katz reiterou igualmente que Israel manterá a presença militar no Líbano, apesar dos apelos internacionais para uma retirada e das declarações do Presidente norte-americano, Donald Trump, admitindo essa possibilidade.

"Não pedimos autorização a ninguém para entrar no Líbano e não precisamos da autorização de ninguém para permanecer no Líbano", afirmou Katz, acrescentando que Israel tem o "direito e o dever" de proteger os habitantes da Galileia e os cidadãos israelitas das ameaças do movimento xiita Hezbollah.

Apesar do acordo preliminar de cessar-fogo, Israel continua a realizar operações militares no sul do Líbano.

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Funeral de Khamenei
RTP /

Funeral de Khamenei marcado por ameaças. "Mataremos Trump"

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O santuário mais sagrado do Irão, o Santuário do Imã Reza, em Mashhad, recebe esta quinta-feira os restos mortais do antigo líder supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei, morto em março num bombardeamento dos EUA.

O féretro tem estado a ser transportado num camião, que exibe num dos lados uma enorme faixa com as palavras "Mataremos Trump". A multidão que acompanha o cortejo fúnebre entoa igualmente slogans exigindo vingança contra Donald Trump pelo assassinato do líder.

"Juro pelo sangue do líder supremo, Trump, vamos matar-te!", gritam, enquanto mulheres seguravam cartazes com as palavras "matem Trump" e o tradicional "morte à América".

Os restos mortais de Khamenei, juntamente com os de quatro membros da sua família mortos ao seu lado, já foram exibidos em desfiles por Teerão, pelo centro clerical xiita de Qom e pelas cidades sagradas iraquianas de Najaf e Karbala.
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RTP /

Araqchi avisa para "aventureirismo" militar adicional dos EUA

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O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araqchi, alertou na quinta-feira contra qualquer "aventureirismo" militar adicional dos EUA, depois de ter condenado os ataques americanos ao Irão como uma violação do memorando de entendimento de Islamabad, numa conversa telefónica com o chefe do exército do Paquistão, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão.
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Wall Street calma
RTP /

Preços do petróleo sem reação à estratégia dos EUA

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Wall Street e os preços do petróleo mantêm-se estáveis ​​esta quinta-feira, enquanto se aguarda o desfecho da situação depois de Donald Trump ter declarado o fim da trégua na guerra contra o Irão e de os dois lados terem trocado ataques.

O índice S&P 500 subiu 0,2%, mesmo com os Estados Unidos a lançarem novos ataques aéreos contra o Irão, que respondeu atacando os aliados americanos na região. O Dow Jones Industrial Average registava uma subida de 71 pontos, ou 0,1%, às 10h15 (hora do leste dos EUA), e o Nasdaq Composite subia 0,2%.

No mercado petrolífero, os preços recuaram ligeiramente após as subidas do dia anterior. O preço do barril de petróleo Brent, referência internacional, caiu 0,7% para 77,45 dólares. A cotação é inferior aos 78,02 dólares do dia anterior, mas ainda acima dos 71,80 dólares do final da semana passada.

Existe a preocupação de que um regresso à guerra em grande escala bloqueie a passagem de petroleiros pelo Estreito de Ormuz e impeça o fornecimento de crude do Golfo Pérsico aos clientes de todo o mundo. Isto poderia agravar a inflação, que os economistas esperavam que diminuísse com a queda dos preços do petróleo, e, por sua vez, forçar a Reserva Federal dos EUA e outros bancos centrais a aumentar as taxas de juro.

Taxas mais elevadas podem conter a inflação, mas também abrandam a economia e prejudicam os preços de todos os tipos de investimento.

Mas Trump afirmou também na quarta-feira que os recentes confrontos não resultariam numa ação militar "a longo prazo", aumentando a incerteza sobre o que realmente vai acontecer.
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RTP /

MNE iraniano falou com homólogos do Omã e Turquia sobre o conflito

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O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros discutiu separadamente com os seus homólogos do Omã e da Turquia a necessidade de usar canais diplomáticos para impedir a escalada do conflito. Em comunicado, o Irão avança ainda que foram debatidos os últimos desenvolvimentos regionais, incluindo no Estreito de Ormuz.
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RTP /

Irão diz ter disparado dez mísseis contra base norte-americana na Jordânia

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De acordo com a Guarda Revolucionária Islâmica, foram disparados dez mísseis balísticos contra uma base norte-americana na Jordânia esta quinta-feira.

A base militar de Azraq, no norte da Jordânia, é também conhecida como Base Aérea de Muwaffaq Salti. As forças armadas dos EUA reforçaram significativamente a sua presença nesse local durante o conflito com o Irão.

"Se as forças armadas dos EUA repetirem a sua agressão, outras bases americanas na região não serão poupadas a um fogo intenso", afirmou Teerão.

Todos os mísseis foram "intercetados e neutralizados", afirmou o porta-voz do governo da Jordânia, Mohammad Al-Momani. Não há relatos de danos ou vítimas.
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RTP /

Governo português preocupado com impacto económico de novas tensões

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O Governo vê "com preocupação" o impacto económico do ressurgimento de tensões no Médio Oriente, dados os novos ataques norte-americanos e iranianos, admitindo a "situação bastante incerta e volátil", nomeadamente para os preços dos combustíveis.

"Este regressar da tensão no estreito Ormuz e no conflito do Medo Oriente naturalmente preocupa-nos. Todos tínhamos a expectativa há umas semanas, quando foi firmado um acordo, que o conflito terminaria, que a passagem pelo estreito Ormuz retomaria a sua normalidade e que com isso o preço do petróleo pudesse baixar para níveis pré-conflito e ter o mesmo efeito na gasolina e no gasóleo", disse hoje o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.

Em declarações aos jornalistas portugueses em Bruxelas, na entrada para a reunião do Eurogrupo, o governante apontou: "A situação é bastante incerta, sempre muito volátil, e se voltarmos a ter uma situação de conflito e um agravamento do preço do petróleo isso tem naturalmente consequências negativas na economia".

"Esperemos que tudo possa ser sanado rapidamente", acrescentou.

Indicando que Portugal "acompanha a evolução e os impactos deste conflito", Joaquim Miranda Sarmento referiu que o Governo vai "ver que efeitos é que isto vai ter nas próximas semanas, sobretudo no preço dos combustíveis, e atuar em conformidade".

"A situação orçamental de 2025, ao ter sido melhor do que aquilo que antecipava, deu-nos um pouco de margem, mas temos que atuar em função daquilo que seja a evolução das circunstâncias", indicou, sem precisar.

c/ Lusa
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Irão diz que ataques dos EUA perturbam a reabertura do Estreito de Ormuz

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A Marinha da Guarda Revolucionária do Irão afirmou esta quinta-feira que os ataques dos EUA ao Irão e a intervenção no redirecionamento do tráfego marítimo através do Estreito de Ormuz estavam a perturbar a reabertura gradual desta via navegável e a comprometer os interesses dos países que dela beneficiam.

A Guarda Revolucionária advertiu que qualquer nova intervenção dos EUA provocaria uma "resposta esmagadora".
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RTP /

Iranianos juram vingança e pedem a morte de Trump após ataques dos EUA

O último dia do funeral do ayatollah Ali Khamenei serviu para apelar à vingança contra os norte-americanos, depois de os Estados Unidos terem voltado a atacar o Irão.

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"Juramos pelo sangue do falecido líder supremo. Trump, vamos matar-te", gritaram os iranianos nas ruas.

O Comando Central norte-americano partilhou imagens dos ataques que lançou contra o Irão. A justificação está relacionada com a necessidade de diminuir a capacidade iraniana de atacar navios que pretendem atravessar o Estreito de Ormuz.

Donald Trump, já no regresso a Washington, depois de ter participado na cimeira da NATO na Turquia, confirmou os bombardeamentos.

"Nós atacámo-los com toda a força. E digo que os atacámos numa proporção de 20 para um - cada vez que eles nos atacam, nós atacamo-los 20 vezes", afirmou.

"E foi isso que fizemos ontem à noite. Hoje, eles fizeram uma pequena ação, mas foi, na verdade, uma retaliação pelo que aconteceu ontem à noite. Na verdade, eles atingiram três barcos, e não dois. E quando eles atacam, nós ripostamos com muito mais força", acrescentou o presidente.
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Jordânia interceta mísseis iranianos no seu espaço aéreo

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O Exército da Jordânia intercetou mísseis iranianos que penetraram no seu espaço aéreo, anunciou esta quinta-feira o ministro da Comunicação e porta-voz do Governo.

"As sirenes de alerta foram acionadas (...) depois de o espaço aéreo do reino ter sido violado por mísseis lançados a partir do Irão, os quais foram intercetados", declarou Mohammad Momani ao canal público Al Mamlaka.
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Irão diz que projétil norte-americano atingiu zona em redor da central nuclear de Bushehr

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O vice-governador de Bushehr, no Irão, disse à imprensa estatal que um projétil norte-americano atingiu a zona em redor da central nuclear dessa província esta quinta-feira.

Segundo este responsável, vários locais na província de Bushehr, incluindo a zona circundante à central nuclear, foram atingidos pelos ataques dos EUA.

As declarações chegam pouco depois de a imprensa iraniana ter avançado que foram ouvidas várias explosões no local.
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Explosões ouvidas em Bushehr, no Irão

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Várias explosões foram ouvidas na província de Bushehr, no Irão, na manhã desta quinta-feira, segundo a agência de notícias Mehr. É em Bushehr que se situa a central nuclear do Irão.

"Há alguns minutos, várias explosões foram ouvidas pelos habitantes de Choghadak", cidade situada a cerca de 20 quilómetros da central, indicou por sua vez a agência de notícias Fars.
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Primeiro-ministro do Catar falou ao telefone com MNE iraniano

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O primeiro-ministro do Catar, país que tem desempenhado um papel fundamental na mediação entre os EUA e o Irão nas últimas semanas, manteve esta manhã uma conversa telefónica com o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros.

“Durante a conversa, foram analisados os desenvolvimentos na escalada militar entre os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irão nos últimos dois dias”, avançou o Ministério.

“O primeiro-ministro expressou a condenação e a rejeição do Estado do Catar aos ataques que tiveram como alvo navios comerciais no Estreito de Ormuz, apesar do clima de calma e dos esforços para reduzir a escalada na região”.

O primeiro-ministro do Catar “salientou que tais ações minam a confiança, ameaçam a segurança marítima internacional e prejudicam os esforços para consolidar a segurança e a estabilidade regionais”.

O comunicado do MNE do Catar surgiu poucas horas depois de as Forças Armadas iranianas terem anunciado que atacaram um alvo norte-americano no Catar, tendo o Estado do Golfo alertado a sua população para um nível de ameaça elevado pela primeira vez desde o início do cessar-fogo entre os EUA e o Irão, em abril.
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Um ferido no último ataque iraniano contra o Kuwait

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Pelo menos uma pessoa ficou ferida esta quinta-feira durante os mais recentes ataques do Irão contra o Kuwait, anunciou o Ministério da Defesa deste país do Golfo.

A vítima está atualmente a receber "os cuidados médicos necessários e encontra-se em estado estável", declarou o porta-voz do ministério, precisando que quatro mísseis e dez drones foram "intercetados com sucesso e neutralizados" ao amanhecer.
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Ataque dos EUA terá atingido ponte no corredor ferroviário China-Irão

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Os ataques norte-americanos da última noite contra o Irão atingiram a ponte ferroviária de Aq Taqeh Khan, na província de Golestan, no norte do Irão, segundo a agência de notícias Fars.

Trata-se de uma ligação comercial com a China e a Rússia, parceiros estratégicos de Teerão.

A Fars referiu que a rota, que prossegue através do Turquemenistão e do Cazaquistão, tem sido uma importante ligação terrestre com a China, ganhando ainda mais relevância durante o bloqueio dos portos iranianos do Golfo pelos EUA este ano.

A rota também tem sido utilizada pela Rússia para o transporte de carga para o Irão desde o final de 2025. Segundo a Fars, espera-se que as reparações na ponte sejam concluídas rapidamente.
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Donald Trump confundiu o Irão com a República Islâmica do Japão

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O presidente norte-americano, Donald Trump, atribuiu um ataque com mísseis iranianos a uma embarcação norte-americana no Médio Oriente à "República Islâmica do Japão", uma confusão noticiada hoje pelos principais órgãos de comunicação japoneses.

"Tivemos 111 mísseis disparados pela República Islâmica do Japão", disse Donald Trump durante um encontro com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, à margem da cimeira da Aliança Atlântica em Ancara, na Turquia.

Trump continuou a falar sobre o incidente sem corrigir o erro e cometeu outras gafes durante os discursos, como referir-se a Zelensky como "presidente Putin" e a pronunciar o nome da rede social "TikTok" como "TicTac”.

c/ Lusa
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Irão ameaça EUA: "Se atacarem, serão atacados"

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Mohammad Bagher Ghalibaf, o principal negociador do Irão, acusou os EUA de violarem a trégua que tem mantido a maior parte dos combates sob controlo nas últimas três semanas.

“Os Estados Unidos ainda não aprenderam que a intimidação e o incumprimento de promessas já não saem impunes. Deixem-me ser claro: se atacarem, serão atacados”, escreveu na rede social X.

“Não se agitem inutilmente, ou afundar-se-ão ainda mais: o Estreito de Ormuz só irá abrir-se com acordos iranianos, não com ameaças americanas”, acrescentou.
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Embaixador dos EUA no Líbano prevê início da retirada israelita

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O embaixador dos Estados Unidos no Líbano anunciou esta quinta-feira que uma delegação norte-americana é esperada em breve no país para supervisionar o início da retirada israelita de "zonas-piloto" no sul.

O Líbano exige que Israel se retire dessas zonas antes de participar numa nova ronda de negociações prevista em Roma, indicou na quarta-feira à AFP uma fonte diplomática a par das negociações.
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Bahrein diz ter intercetado vários ataques iranianos

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As defesas aéreas do Bahrein intercetaram e destruíram vários ataques aéreos iranianos esta quinta-feira, segundo as forças armadas do país.

A Força de Defesa do Bahrein afirmou na rede social X que “o uso deliberado de mísseis e drones para atacar civis e propriedade privada constitui uma violação flagrante do direito internacional humanitário”.

A Guarda Revolucionária do Irão tinha afirmado anteriormente, num comunicado publicado pela emissora estatal IRIB, que atacou bases militares norte-americanas no Kuwait e no Bahrein, em resposta à mais recente onda de ataques dos EUA.
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Irão condena ataques norte-americanos contra infraestruturas civis e fala em "crime de guerra flagrante"

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Em comunicado, o Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros disse "condenar nos termos mais veementes" os ataques dos Estados Unidos que visaram "vários locais nas províncias costeiras do sul", assim como "duas pontes nas províncias orientais, na linha férrea que conduz à cidade sagrada de Mashhad", onde decorrem esta quinta-feira as cerimónias fúnebres do aiatola Ali Khamenei.

Estes ataques "representam, sem dúvida, um crime de guerra flagrante", acrescentou o ministério, expressando a "determinação" do Irão em "defender a sua integridade territorial, a sua soberania e a sua segurança nacional".
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França diz que ataques violam compromissos

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O ministro francês dos Negócios Estrangeiros afirmou esta quinta-feira que os ataques norte-americanos são o resultado de uma violação, por parte do Irão, "dos seus próprios compromissos".

"Foi o Irão que, ao atacar navios que navegavam em águas omanenses, violou os seus próprios compromissos” assumidos no recente acordo com Washington, “assim como o direito internacional", declarou Jean-Noël Barrot na TF1, quando questionado sobre a legitimidade dos ataques norte-americanos ocorridos durante a noite.

"O Irão violou o acordo que foi celebrado com os Estados Unidos" no mês passado, insistiu.

"Este tipo de manobra tem de cessar absolutamente para que estas negociações tão importantes possam prosseguir nas melhores condições", acrescentou, apelando "à calma".
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Catar pede que todas as partes apostem na diplomacia

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O primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, disse ao ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqchi, que tanto Irão como Estados Unidos devem apostar na diplomacia.

Numa conversa telefónica esta quinta-feira, Al-Thani acrescentou que Washington e Teerão deveriam implementar o memorando de entendimento assinado com o objetivo de pôr fim à guerra.
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Trump diz que Irão ligou e quer chegar a acordo

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Esta quinta-feira, Donald Trump afirmou que "o Irão ligou há algum tempo, querem chegar a um acordo". O presidente norte-americano não adiantou mais detalhes.
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Irão diz ter atacado alvos no Kuwait, Catar e Bahrein

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O Exército iraniano disse ter atacado esta quinta-feira alvos no Kuwait, no Catar e no Bahrein com a ajuda de drones, em retaliação aos ataques norte-americanos levados a cabo no início do dia, de acordo com a imprensa estatal do país.

"No âmbito dos ataques levados a cabo pelo Exército da República Islâmica do Irão contra as bases norte-americanas na região", foi atacado um sistema de interceção de mísseis Patriot no Kuwait, um sistema de alerta no Catar e reservatórios de combustível no Bahrein, utilizando "um grande número de drones kamikaze de diferentes tipos", refere a imprensa iraniana.
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Catorze mortos e 78 feridos nos ataques norte-americanos

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O Ministério iraniano da Saúde afirmou esta quinta-feira que 14 pessoas morreram e 78 ficaram feridas nos últimos dois dias devido aos ataques norte-americanos contra o país.

"Enquanto o cessar-fogo estava em vigor, os Estados Unidos atacaram cinco províncias iranianas" na quarta-feira e na quinta-feira, explicou na rede social X um porta-voz do ministério, Hossein Kermanpour.

Estes ataques "causaram, até ao momento, 14 mortos e 78 feridos", dos quais 47 continuam hospitalizados, detalhou.
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RTP / Adicionar como fonte informativa

EUA lançam novos ataques de retaliação contra alvos iranianos

Pela segunda noite consecutiva, as forças armadas norte-americanas atacaram alvos iranianos, em retaliação por a República Islâmica ter atingido navios mercantes em águas próximas de Omã.

Foto: U.S. Central Command - Reuters

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O Comando Central militar norte-americano (CENTCOM) adiantou nas redes sociais que, por ordem do Presidente Donald Trump, as forças norte-americanas "iniciaram ataques adicionais contra o Irão com o objetivo de reduzir ainda mais as suas capacidades de ameaçar a liberdade de navegação no estreito de Ormuz". As vagas de ataques terça e quarta-feira, durante a madrugada iraniana, surgiram em resposta aos "recentes ataques injustificados" perpetrados pelo Irão no disputado estreito de Ormuz "contra navios mercantes e as suas tripulações civis", que "estavam a navegar livremente por esta via navegável internacional de importância estratégica".

Trump tinha ameaçado esta quarta-feira desencadear mais ações militares contra o Irão, após afirmar que os ataques iranianos contra navios civis assinalavam o fim do cessar-fogo.

"Vamos atacá-los com força esta noite", declarou o presidente norte-americano após a cimeira da NATO, em Ancara, garantindo que os novos confrontos terminariam "muito rapidamente" e deixando a porta aberta para a continuação das negociações diplomáticas com Teerão.

Horas depois dos bombardeamentos e antes de pisar solo britânico, o presidente norte-americano voltou a ameaçar Teerão contra a repetição dos ataques a navios mercantes. "Se voltar a acontecer será muito pior", ameaçou na legenda da fotografia de um incêndio perto de uma cidade, que publicou na sua plataforma Truth Social após diversos vídeos de explosões sem quaisquer referências a proveniência ou local.

 

Pouco depois do anúncio do CENTCOM, a televisão pública iraniana reportou explosões na ilha de Abu Musa. Referiu pouco depois que foram ouvidas oito explosões em Bandar Abbas e que dois projéteis atingiram o porto de Sirik e dois explodiram no porto de Jask.

Já a agência de notícias do Irão, Irib, referiu que o hospital Imam Ali, em Chabahar, foi atingido por estilhaços.

Aviões de combate foram ouvidos a sobrevoar a ilha de Kish e várias explosões abalaram as cidades portuárias de Konarak e Chabahar, além de Bandar Abbas, algumas das quais sofreram cortes de energia, informou a agência de notícias oficial iraniana IRNA.

Os alvos dos bombardeamentos terão sido as torres de controlo de tráfego marítimo.

Tudo por Ormuz

Esta mais recente troca de ataques abalou um frágil acordo de cessar-fogo e prejudicou as esperanças de transformar o memorando de entendimento assinado a 17 de Junho num acordo de paz permanente para pôr fim à guerra, que começou com ataques aéreos EUA-Israel contra o Irão a 28 de Fevereiro.

Nas conversações, que ainda não foram oficialmente interrompidas, o controlo do Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do fornecimento global de petróleo, tem atualmente mais importância para Teerão do que o seu programa nuclear.

O Estreito confere imensa influência ao regime iraniano, permitindo-lhe, na prática, forçar um impasse com a força militar mais poderosa do mundo. 

Embora o Irão não tenha reivindicado a responsabilidade pelos ataques, os analistas afirmam que Teerão está a utilizar estas ações para reforçar esta influência, enquanto negoceia um acordo de paz a longo prazo com os EUA.

"Se fizermos um acordo com o Irão, não tenho a certeza que se venha a manter", disse ainda Trump em Ancara. "Achei-os pessoas muito desonrosas". 

O presidente norte-americano, que ameaçou repetidamente intensificar a acção militar antes de recuar, frisou que não espera um regresso a uma guerra total e que não era claro se as negociações para se chegar a um acordo permanente iriam continuar.

c/agências

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