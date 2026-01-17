Registados vários motins em prisões da Guatemala

Os principais líderes dos gangues Barrio 18 e Mara Salvatrucha, ambos considerados organizações terroristas pelos Estados Unidos e pela Guatemala, estão encerrados numa prisão de segurança máxima desde 2025, em regime de isolamento.





Os membros dos gangues exigem o seu regresso e as rebeliões têm-se sucedido nas prisões guatemaltecas. Em comunicado, o Ministério do Interior explicou que os distúrbios deste sábado são "uma reação direta às firmes decisões" de "retirar os privilégios aos líderes das organizações criminosas e não ceder à sua pressão".

", referiu o Ministério, afirmando que a polícia e o exército estão a realizar operações para "restaurar completamente a ordem".Os bombeiros da Guatemala anunciaram o envio de "várias unidades" e ambulâncias para três prisões devido a uma "perturbação da ordem pública", emboraOs estabelecimentos prisionais onde os bombeiros atuaram são Renovación I, sede dos líderes dos gangues, Preventivo e Frajanes, localizados a aproximadamente 75 quilómetros a sul, nos arredores e a leste da capital guatemalteca, respetivamente.Alguns órgãos de imprensa publicaram fotos de um pequeno incêndio em Renovación I., onde extorquem dinheiro a comerciantes, transportadores e cidadãos comuns. Aqueles que se recusam a pagar são assassinados. Estão acusados ​​de homicídio, extorsão e tráfico de droga.