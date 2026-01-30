Rei Carlos III pressionado a fazer pedido formal de desculpas por papel da Coroa no comércio de escravos

O livro revela que, em 1807, quando a Grã-Bretanha aboliu o comércio de escravos no seu império, a Coroa britânica era a maior compradora de escravos do mundo, adquirindo 13 mil homens para o exército por 900 mil libras.

Após o lançamento, esta semana, do livro “O Silêncio da Coroa”, vários deputados, especialistas e ativistas pediram ao Rei Carlos III que apresente um pedido formal de desculpas pela escravatura transatlântica.Bell Ribeiro-Addy, deputada trabalhista e presidente do grupo parlamentar multipartidário para as reparações africanas, afirmou que o “pesar pessoal” “não se coaduna com um dos maiores crimes contra a humanidade”.“Não se trata de indivíduos, mas da monarquia enquanto instituição”, acrescentou.”, disse, citada por“Um pedido de desculpas poderia ser a base para a conversa honesta e a transformação que precisamos ter como país em relação a essa questão, num mundo que muda rapidamente”, disse., umbritânico sobre igualdade racial e direitos civis, também exige um pedido de desculpas da Coroa, afirmando que seria“Um pedido de desculpas da Coroa só deve ser oferecido se for acompanhado de uma promessa governamental de se empenhar no trabalho sistémico necessário para entender como os legados da escravatura influenciaram as nossas infraestruturas económicas e financeiras e de se comprometer genuinamente com a sua reforma e transformação”, defende.Especialistas independentes que trabalham com a ONU também afirmam que um pedido de desculpas já deveria ter sido feito há muito tempo.O livro “O Silêncio da Coroa”, da historiadora Brooke Newman, oferece um olhar inédito sobre os laços históricos da monarquia britânica com a escravatura.“Uma das revelações mais importantes é que a Coroa possuía milhares de pessoas escravizadas no Caribe até 1831. Mesmo quando Jorge IV supervisionava a repressão do comércio transatlântico de escravos pela Marinha Real, ele ainda lucrava, tecnicamente, com o trabalho e a venda de pessoas escravizadas. O Governo tem conhecimento disso e está preocupado com a imagem que a situação passa”, disse Newman, citada pelo