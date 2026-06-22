Reino Unido. Andy Burnham na corrida para substituir Keir Starmer

Andy Burnham, de 56 anos, antigo ministro de Gordon Brown e presidente da Câmara de Manchester, venceu a crucial eleição suplementar de Makerfield com uma larga maioria na passada semana.

“Deixei o governo porque estávamos a perder a luta para os nacionalistas em todos os cantos do país. Passei as últimas semanas a falar com os nossos antigos vereadores, ativistas e eleitores das regiões que perdemos – para os ouvir e aprender com eles”, acrescentou o ex-titular da passa da saúde no governo de Keir Starmer.

Andy Burnham defende que a transição deverá ser um "processo positivo de renovação".“O Keir prestou um enorme serviço ao nosso país e quero agradecer-lhe pela sua liderança e dedicação durante um período tão desafiante”, acrescentou.“O país espera estabilidade, seriedade e um foco contínuo nas questões mais importantes e é isso que vai ter. À medida que avançamos, a nossa prioridade deve ser trabalhar em conjunto para levar o país de volta ao ponto em que todos queremos que ele esteja. As pessoas querem ver progressos no crescimento económico, no custo de vida, nos serviços públicos, na habitação e nas oportunidades para a próxima geração. A mudança política nunca deve desviar a atenção da responsabilidade de melhorar a vida das pessoas”, acrescentou.Para Burnham, o movimento operário sempre foi mais forte quando olha para o futuro com confiança e propósito. É isso que faremos daqui para a frente e garantiremos que esta transição seja um processo positivo de renovação para o nosso partido e para o nosso país”.Burnham não menciona a possibilidade de uma eleição para a liderança, e a sua referência à "transição" implica que não espera que haja uma disputa.Nas redes sociais, Wes Streeting, que deixou o governo de Starmer em protesto em maio, afirmou que “” e que, depois de falar com Burnham, está confiante de que há "espaço" para as políticas que tem vindo a defender.; que está empenhado em construir um partido inclusivo que se inspire no melhor das nossas tradições políticas; e que ele pode vencer a luta das nossas vidas contra as forças do nacionalismo”.Segundo Wes Streeting, “é essa a escolha que estou a fazer e espero que todos apoiem o Andy também. Fomos eleitos para mudar o nosso país, para mostrar que a política pode ser uma força para o bem e para disseminar oportunidades para todos. Com o Andy, ainda podemos”.Isto significa que é agora muito, muito provável que Burnham seja primeiro-ministro em meados de julho. É concebível que outro candidato se apresente.No entanto,e, com Burnham agora praticamente garantido, é difícil imaginar qualquer outro parlamentar a obter o apoio necessário para ser candidato.