Reino Unido. Aumentou o número de jovens explorados por gangues

Em anos anteriores, a exploração sexual ou o trabalho infantil eram as que mais afetavam crianças e jovens no Reino Unido. Atualmente, porém, a exploração criminosa levada a cabo por gangues de tráfico de droga é a que mais tem preocupado as autoridades desse país. explicou aoShaun Sawyer, líder da polícia britânica no combate à escravatura moderna e tráfico humano.O responsável considera que o número de crianças exploradas se encontra agorae referiu que o reforço no corpo policial, prometido pelo Governo de Boris Johnson, é bem-vindo, mas alertou para a necessidade de mais medidas que protejam as crianças.

A maioria dos jovens sujeitos à escravatura e tráfico humano no Reino Unido são de nacionalidade britânica.

“Estamos a ver mais exploração do que antes dos tempos modernos. Mais agentes na polícia serão um reforço positivo, mas não farão parar as causas deste problema”, defendeu.“Uma das causas é o hiato entre os estabelecimentos de ensino e as casas disfuncionais”, explicou Sawyer.De acordo com Sawyer, estes jovens são, muitas vezes, treinados pelos gangues para operarem linhas telefónicas ilegais de venda de droga e para viajarem pelo país para venderem os narcóticos aos clientes.

Aumento de 94,5 por cento

Sawyer considera ainda que a atitude para com rapazes que são explorados por gangues deve ser alterada. “Raparigas que sejam exploradas sexualmente serão vistas como vítimas, mas”.“Aceitamos que uma rapariga de 14 anos não tome a escolha de dormir com homens adultos. Eu não acredito que vender ou roubar drogas e entregar os lucros a adultos seja uma escolha informada”, defendeu.De acordo com os dados da polícia, num período de três meses foram 638 as crianças e jovens com menos de 18 anos que relataram terem sido explorados por grupos criminosos, o que representaem relação ao mesmo período do ano anterior.Já os adultos alvo deste tipo de exploração no mesmo período foram 376, mais 142 por cento do que no período homólogo.