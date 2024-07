Reino Unido. De cortes fiscais ao combate à imigração, os programas dos partidos

Na véspera de umas eleições em que o Partido Trabalhista se apresenta como favorito, com uma clara liderança nas sondagens, eis alguns pontos essenciais sobre os programas partidários das principais formações políticas:

+++ Partido Conservador +++

No governo há 14 anos e reconhecendo que "nem sempre fez tudo bem", o primeiro-ministro e líder do Partido Conservador, Rishi Sunak, fez da política fiscal e da imigração as suas principais bandeiras, prometendo "medidas ousadas".

Os conservadores planeiam reduzir a contribuição para a Segurança Social em mais 2% até 2027, para além dos 4% já reduzidos este ano, e abolir o mesmo imposto para os trabalhadores independentes.

O partido no poder também prometeu aos reformados que a pensão de reforma do Estado deixará de ser tributada como rendimento.

O Partido Conservador promete no programa construir 1,6 milhões de novas casas nos próximos cinco anos, algo que não conseguiu na legislatura anterior, e incentivos financeiros e fiscais para os compradores da primeira habitação.

Na imigração, os `tories` comprometem-se a assegurar um "ritmo regular de voos mensais" para o Ruanda, a partir de julho, para dissuadir a imigração ilegal e a estabelecer um teto para a migração legal.

+++ Partido Trabalhista +++

O líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, reconheceu que o programa do `Labour` tinha poucas surpresas e "nenhum coelho tirado da cartola", enfatizando a importância da contenção orçamental.

O Partido Trabalhista garantiu que não vai aumentar os impostos sobre o rendimento, IVA ou contribuição para a segurança social, mas quer retirar os benefícios fiscais às escolas privadas e tributar mais os habitantes sem domicílio fiscal no país.

O partido comprometeu-se a reduzir os tempos de espera no Serviço Nacional de Saúde (NHS), a recrutar mais 6.500 professores, abrir mais infantários e oferecer pequeno-almoço nas escolas primárias.

Outra das principais políticas é a criação de uma empresa pública chamada Great British Energy para investir em energia renovável e estimular a "economia verde".

Um governo trabalhista cancelará o plano de deportações para o Ruanda do governo e em vez disso lançará o que chama de Comando de Segurança Fronteiriça para combater os grupos de tráfico de migrantes no Canal da Mancha.

+++ Liberais Democratas +++

Os Liberais Democratas liderados por Ed Davey elegeram como prioridade "reparar a crise" na saúde e na assistência social.

O partido prometeu mais 8.000 médicos de família, cuidados e assistência gratuitos domiciliários para pessoas com necessidades especiais e idosos em Inglaterra, tratamentos mais rápidos para doentes com cancro ou com problemas dentários.

Para resolver o problema da falta de trabalhadores no setor dos cuidados de saúde e sociais, os `Lib Dems` querem que os salários mínimos sejam mais elevados do que o valor nacional.

Relativamente à política fiscal, o partido centrista quer reduzir os impostos descongelando os escalões do rendimento individual enquanto reverte os benefícios dados aos bancos pelo Executivo anterior.

Os Liberais Democratas não falam em voltar a aderir à União Europeia (UE), antes propondo uma maior aproximação, voltando em breve ao programa de mobilidade académica Erasmus e, a longo prazo, reentrar no mercado único.

+++ Partido Reformista(Reform UK) +++

Em vez de um programa, o partido anti-imigração de Nigel Farage ofereceu um "contrato" aos britânicos com "políticas de senso comum" para acabar com a imigração em massa.

A formação de direita radical quer o congelamento da imigração "não essencial", a saída do Reino Unido da Convenção Europeia de Direitos Humanos, o abandono da meta de neutralidade de carbono até 2050 e aumentar a exploração de petróleo e gás no Mar do Norte.

Os Reformistas querem isentar de imposto os rendimentos abaixo de 20.000 libras (23.600 euros), eliminar o imposto sucessório sobre habitações até dois milhões de libras (2,4 milhões de euros) e suprimir o IVA das faturas de energia.

O `Reform UK` propõe ainda realizar um referendo para substituir o sistema de maioria simples ("first-past-the-post") por representação proporcional, método também favorecido pelos Liberais Democratas e Verdes.

+++ Verdes +++

O partido ambientalista apresentou um programa "para um País mais Justo e Mais Verde", onde os britânicos se sintam "mais seguros, mais felizes e mais satisfeitos".

O partido é o mais ambicioso em termos ambientais, propondo acelerar a neutralidade carbónica até 2040 o mais tardar, desenvolvendo as energias renováveis e cobrando mais impostos sobre os combustíveis fósseis.

O partido de esquerda está disposto a gastar mais 50 mil milhões de libras (59 mil milhões de euros) por ano nos serviços de saúde e de cuidados sociais públicos até 2030 e investir 20 mil milhões de libras (23,5 mil milhões de euros) na modernização de hospitais e centros de saúde.

Para pagar esta despesa, os Verdes propõem um imposto anual de 1% sobre a riqueza para pessoas com património superior a 10 milhões de libras (12 milhões de euros) e de 2% sobre património acima de mil milhões de libras (1,2 mil milhões de euros).