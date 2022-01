Reino Unido. Deputados conservadores pedem demissão de Boris Johnson após festas polémicas

“Ele é o primeiro-ministro, foi o seu Governo que colocou estas regras em prática e, por isso,”, defendeu quarta-feira o deputado conservador Douglas Ross.

Aos jornalistas, Ross adiantou ainda que irá escrever ao comité que organiza as disputas pela liderança conservadora para registar a sua falta de confiança em Boris Johnson.





Se, no total, 54 deputados do Partido Conservador enviarem cartas semelhantes, será desencadeado um “desafio de liderança” e o cargo de Johnson ficará em risco.

Já o membro do Parlamento William Wragg considerou a posição do primeiro-ministro “insustentável”, enquanto a deputada Caroline Nokes disse que Johnson deveria demitir-se por estar “a prejudicar todo o ramo conservador”.

“Acredito que ou ele sai agora, ou sai daqui a três anos quando houver novas eleições”, lançou Nokes, ex-ministra para a Imigração.

As exigências de demissão começaram a surgir logo após, no Parlamento, Boris Johson ter explicado a razão pela qual participou na festa de 20 de maio. “Quis agradecer aos funcionários pelo seu árduo trabalho”, declarou., começou por dizer Boris Johnson na Câmara dos Comuns. “, quando pensam que em Downing Street as regras não são devidamente cumpridas pelas próprias pessoas que as impõem”.

“Devia ter mandado toda a gente para dentro”

O primeiro-ministro admitiu, no mesmo discurso, ter participado no evento, mas frisou que não foi ele a organizá-lo. Disse aindae não de uma festa.Várias testemunhas tinham já confirmado a presença do primeiro-ministro e da sua mulher entre as cerca de 30 pessoas que participaram no convívio. Boris Johnson assegurou que apenas lá esteve 25 minutos.“O número 10 [de Downing Street] é um grande departamento e o jardim é uma extensão do escritório, tendo estado em uso constante devido ao papel do ar livre na contenção do vírus”, justificou na quarta-feira diante dos deputados do Parlamento.O líder britânico disse ainda que,das instalações.“Devia ter encontrado outra forma de lhes agradecer e devia ter percebido que milhões e milhões de pessoas simplesmente não iriam perceber que, tecnicamente, pode dizer-se que [o evento] estava a realizar-se dentro das normas”, acrescentou.Para o líder trabalhista da Câmara dos Comuns, Keir Starmer,, pelo que “a única coisa decente que Boris Johnson tem a fazer é demitir-se”.

Ministros demonstram apoio a Johnson

A festa em Downing Street aconteceu em maio de 2020, altura em que o Reino Unido atravessava ainda a primeira vaga da pandemia de covid-19. As restrições ditavam quefora do agregado familiar.Apesar de, ainda esse mês, Boris Johnson ter anunciado os “primeiros passos cuidadosos” para a saída do confinamento geral que tinha sido imposto em março, o próprio primeiro-ministro esclareceu que, ameaçando inclusivamente multar quem as quebrasse.Dez dias depois dessas declarações, porém, o secretário de Johnson convidou porcerca de 100 pessoas para “tomarem, com distanciamento social, bebidas no jardim” da residência oficial do chefe de Governo, em Downing Street.Agora, apesar das críticas vindas quer da oposição, quer dos colegas conservadores do Parlamento,e outros membros do Governo.

Na pasta dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss disse apoiar o primeiro-ministro “a cem por cento”.





Já o deputado Rishi Sunak, que, tal como Truss, é visto como possível sucessor de Johnson na liderança conservadora, defendeu que Johnson “fez bem em pedir desculpa” e pediu à população que tivesse “paciência”.