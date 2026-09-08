Reino Unido destina 116 milhões de euros para a defesa aérea da Ucrânia

O anúncio já tinha sido feito em Março último, pelo antigo primeiro-ministro britânico Keir Starmer mas é agora reforçado pelo novo inquilino de Downing Street, Andy Burnham .





Inglaterra prepara-se para destinar cerca de 100 milhões de libras, à volta de 116 milhões de euros, para reforçar a defesa aérea da Ucrânia.





mísseis Patriot, utilizados para intercetar aviões, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos táticos. O jornal britânico The Guardian avança que os equipamentos vão ser fornecidos através da lista de necessidades prioritárias que a NATO definiu para a Ucrânia. E de entre os sistemas mais importantes estão os





Alguns especialistas militares ouvidos pelo jornal referem que o fornecimento destes interceptores tem diminuído, numa altura em que os ataques russos têm aumentado. E por isso, a redução dos stocks terá contribuído para uma menor capacidade ucraniana de intercetar os ataques de Moscovo, avançam os especialistas.





Esta terça-feira, o secretário britânico da Defesa deve copresidir a reunião do grupo de contacto para a defesa da Ucrânia. Wes Streeting justificou este apoio com a necessidade de preparar Kiev para os meses de inverno, escreve o The Guardian.





"Putin prepara-se para usar o inverno como arma, continuando os ataques bárbaros contra alvos civis e energéticos", explicou Wes Streeting.





O responsável voltou a garantir que Londres mantém o apoio a Kiev. "Estaremos ombro a ombro com a Ucrânia até que eles vençam", declarou, acrescentando que o Reino Unido pretende trabalhar com cerca de 50 países aliados para transformar os compromissos militares em capacidade efetiva no terreno.





O anúncio do governo de Andy Burnham em reforçar a defesa aérea ucraniana surge num momento de incerteza diplomática.





Este domingo, os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner estiveram em Kiev para conversações destinadas a pôr fim à guerra, mas não foi alcançado qualquer avanço.





O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, admitiu que tudo indica que o conflito continuará durante o inverno.





Entretanto, esta segunda-feira Burnham também conversou com Donald Trump sobre a guerra e ambos concordaram ", avançou o primeiro-ministro britânico, citado pelo The Guardin.