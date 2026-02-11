Reino Unido duplica presença militar na Noruega para fazer frente a "ameaças da Rússia"

"As exigências em matéria de defesa estão a aumentar e a Rússia representa a maior ameaça à segurança do Ártico e do Grande Norte desde a Guerra Fria", afirmou o ministro da Defesa, John Healey, citado num comunicado do seu ministério.

"O número de soldados britânicos destacados na Noruega será duplicado em três anos, passando de mil para dois mil efetivos", precisa o comunicado.

O ministro deverá também confirmar hoje, durante uma visita a uma base naval britânica no norte da Noruega, que as forças britânicas participarão na missão Arctic Sentry.

Implantada no âmbito da NATO, seguindo o modelo das missões lançadas no mar Báltico ou na frente oriental da Aliança, a Artic Sentry deve contribuir para reforçar a segurança no Ártico, uma das razões pelas quais Donald Trump disse querer anexar a Gronelândia.

Os anúncios de Londres ocorrem numa altura em que o Presidente dos Estados Unidos tem apelado à Europa que assuma mais responsabilidade pela sua própria segurança.

O Reino Unido e a Noruega assinaram em dezembro um novo acordo de cooperação na área da defesa, prevendo a operação conjunta de uma frota de fragatas para monitorizar submarinos russos no Atlântico Norte.

A frota patrulhará entre a Gronelândia, a Islândia e o Reino Unido, com o objetivo específico de defender os cabos submarinos, elétricos e gasodutos, essenciais para a segurança da Europa.

Antes deste acordo, Oslo tinha anunciado a compra de, pelo menos, cinco fragatas Tipo 26 do grupo britânico BAE Systems, por um valor de 10 mil milhões de libras (11,5 mil milhões de euros).