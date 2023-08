Reino Unido. Enfermeira considerada culpada do assassínio de sete recém-nascidos

Causou a morte a bebés prematuros na unidade de cuidados intensivos do hospital Countess of Chester, no noroeste do país, onde trabalhava.

Sete bebés recém-nascidos morreram subitamente e sem razão aparente, com poucas horas de diferença, entre junho de 2015 e junho de 2016. Outros dez foram salvos.

Antes do início da deliberação dos 12 jurados, em julho, o juiz James Goss sublinhou que Letby era a única funcionária do pessoal médico “ainda em serviço no momento da degradação brutal” do estado de saúde dos bebés., desde a injeção de ar por via intravenosa, a injeção de insulina em sacos de solução alimentar ou a provocação de overdose de leite para o estômago.

No julgamento, que teve início a 10 de outubro em Manchester e durou dez meses, um dos mais longos e mediáticos do Reino Unido, os bebés foram identificados por letras de A a Q, para proteger as famílias.



“Pensava que era Deus” e tornou-se “incontrolável” matando sem chamar a atenção, disse o procurador do caso Nick Johnson.





De acordo com o jornal britânico The Guardian, o procurador explicou que a enfermeira “atacava os bebés depois de os pais terem saído, quando a enfermeira responsável não estava presente ou à noite, quando estava sozinha”.

“O meu trabalho era a minha vida”

afirmou Letby numa das sessões do julgamento, durante o qual negou sistematicamente as acusações, afirmando que estava “” pelas alegações, e denunciou uma “” numa das alegações finais em tribunal.

Embora, durante a investigação em 2018, tenha sido encontrado na sua casa um post-it onde admitia a culpa. "Eu não mereço viver. Matei-os de propósito porque não sou suficientemente boa para tomar conta deles. Sou uma pessoa horrível", escreveu.



As deliberações do júri - composto por sete mulheres e quatro homens - duraram mais de 100 horas ao longo de 20 dias. Lucy Letby foi considerada culpada de ataques que a acusação considerou “

A enfermeira, afastada para uma unidade administrativa em junho de 2016, foi detida pela primeira vez em 2018 e novamente no ano seguinte, tendo sido finalmente presa em novembro de 2020.





É alvo de 22 acusações: sete por homicídio e 15 por tentativa de homicídio de dez bebés.