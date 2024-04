Hannah McKay - Reuters

O secretário de Estado britânico do Ambiente, Graham Stuart, é o último membro a abandonar o Governo de Rishi Sunak. Graham Stuart, responsável por fazer cumprir as metas da Transição Energética, apresentou esta sexta-feira a demissão para dedicar-se a fazer campanha no seu círculo eleitoral, após vários anos em cargos ministeriais.