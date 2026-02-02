Reino Unido expulsa diplomata russo após Moscovo expulsar diplomata britânico

“Condenamos nos termos mais fortes possíveis a decisão não provocada e injustificada da Rússia de expulsar um diplomata britânico no mês passado, bem como as acusações infundadas contra a nossa equipa”, afirma o porta-voz do MNE britânico, que avança com a expulsão de um diplomata russo como “ação recíproca”, após convocar o embaixador russo em Londres.



A 15 de janeiro, a Rússia expulsou o segundo secretário da embaixada britânica em Moscovo acusado de espionagem, algo que Londres considerou como sendo “sem fundamento”.



O Ministério britânico dos Negócios Estrangeiros, Commonwealth e Desenvolvimento acusou a Rússia de “continuar a procurar perturbar o trabalho das missões diplomáticas do Reino Unido e dissuadir o nosso apoio à Ucrânia”, afirmando que qualquer ação tomada pela Rússia será considerada “uma escalada e respondidas em conformidade”.



Nos últimos anos, Londres e Moscovo têm expulsado diplomatas e representantes diplomáticos sob as mais variadas razões, com suspeitas mútuas de espionagem a serem consideradas como as principais, sobretudo desde a invasão em larga escala da Ucrânia, em 2022.