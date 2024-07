Reino Unido insta aliados a investirem 2,5% do PIB na Defesa 

Num artigo de opinião publicado hoje no jornal Daily Telegraph, os ministros dos Negócios Estrangeiros, David Lammy, e da Defesa John Healey, reiteraram o compromisso "inabalável" com a Aliança por parte do novo governo do Partido Trabalhista, eleito na quinta-feira passada.

"Vamos aumentar a despesa com a Defesa para 2,5% do PIB o mais rapidamente possível, ao mesmo tempo que defendemos que todos os aliados da NATO devem adotar este nível como novo objetivo de defesa", escreveram.

A NATO definiu como objetivo que os membros gastem 2% do PIB na Defesa, mas apenas sete cumpriram esta meta em 2020.

Numa estimativa publicada em junho, a organização prevê que o número de países cumpridores aumente para 10 em 2023 e 23 em 2024.

O Reino Unido gastou 2,29% do PIB em defesa em 2022, tendo a NATO previsto que o valor aumente para 2,33% em 2024.

Os dois ministros prometeram uma "estratégia de defesa `NATO em primeiro lugar`" e dar prioridade à segurança europeia no estrangeiro, adiantando terem iniciado "discussões sobre (...) como fazer mais com os parceiros europeus".

Esta cooperação poderá acontecer a nível bilateral ou através de "um acordo de segurança ambicioso e abrangente entre o Reino Unido e a União Europeia" para uma cooperação mais estreita, "consagrando uma nova parceria geopolítica que complemente a aliança alargada da NATO".

David Lammy e John Healey vão acompanhar o novo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, na cimeira da NATO em Washington, que terá lugar entre hoje e quinta-feira.

O novo Governo está em funções há menos de uma semana, após a vitória com maioria absoluta do Partido Trabalhista nas eleições legislativas de 04 de julho.