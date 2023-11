Reino Unido. "Lei de emergência" sobre o Ruanda será apresentada "nas próximas semanas"

Determinado a “parar os barcos” e travar a imigração ilegal no Reino Unido, Rishi Sunak disse aceitar e respeitar a decisão do Tribunal mas prometeu uma lei de emergência para forçar a adoção de uma política para o Ruanda e revelou que Londres vai fazer um novo acordo com o país africano para corrigir as ilegalidades apontadas pelo Tribunal Supremo britânico.







o primeiro-ministro acrescentou que não deixará o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), com sede em Estrasburgo, travar a deportação de migrantes em situação irregular no Reino Unido para o Ruanda, uma das medidas emblemáticas da política de imigração do atual Governo britânico, defendida pela anterior ministra do Interior, Suella Braverman, demitida na passada segunda-feira. Na conferência de imprensa, na quarta-feira, A correspondente da Antena 1 em Londres, Rosário Salgueiro, explica o plano do executivo britânico.





o novo projeto de lei "tornará claro que o Ruanda é um país seguro com base no trabalho realizado” ao longo dos últimos 15 meses e nas "garantias melhoradas que assegurámos para responder às preocupações do tribunal no nosso novo tratado", conta o jornal britânico

"Pensamos que esta é a via mais rápida para pôr os voos no ar. Pensamos que, ao fechar estas vias de contestação, estaremos a contribuir para acelerar o processo"acrescentou. A nova “lei de emergência”, cujo projeto ainda terá de passar pela Câmara dos Lordes e pela Câmara dos Comuns, pretende impedir “desafios sistemáticos” à política do Ruanda, explicou o porta-voz do Governo acrescentou.