Reino Unido. Novo parlamento eleito a 4 de julho

O monarca aceitou e decidiu interromper também todas as ações reais, para não influenciar a campanha eleitoral. As sondagens colocam os conservadores atrás dos trabalhistas, com mais de 20% de diferença.



A RTP apurou que muitos deputados conservadores, da ala mais à direita do partido, preparam um pedido de moção de censura a Richi Sunak e o regresso de Boris Johnson.



Estes deputados entendem que o antigo primeiro-ministro será o único capaz de combater os trabalhistas, que há vários meses estão numa dinâmica de vitória.