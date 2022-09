Reino Unido. Primeiro dia de Liz Truss como primeira-ministra marcado por protestos

Manifestantes cortaram os acessos ao Parlamento britânico esta manhã. Protestavam contra a política para o ambiente do novo governo de Liz Truss. A nova primeira ministra vai apostar no nuclear, na extração de petróleo e gás natural no mar do norte e não vai aumentar os impostos sobre os lucros das empresas energéticas.