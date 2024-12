Reino Unido propõe que empresas tecnológicas utilizem conteúdos protegidos para treinar inteligência artificial

A medida tem sido altamente criticada por grupos de apoio aos direitos de criatividade ee mostrarão a desilusão face a esta sugestão do Executivo britânico.De acordo com The Guardian , a, a menos que profissionais e artistas declarem não querer fazer parte do processo.se não for criada nova legislação.





O executivo diz que a “incerteza legal” de todo o processo está a atrasar o investimento e adoção da inteligência artificial no dia-a-dia.



Organizações ligadas aos meios de comunicação social criticaram a medida alegando que está a ser oferecido um espólio protegido com um valor monetário de muitos milhões. Já as grandes empresas tecnológicas deram as boas-vindas a esta ideia, que permitiria a empresas como a Google e o ChatGPT usar trabalho de outros sem autorização.



A medida deverá contemplar que artistas e profissionais possam - se não quiserem o seu trabalho utilizado por programas de inteligência artificial - recusar a sugestão do governo britânico.



Chris Bryant, ministro da Proteção de Dados, disse que a situação é benéfica para ambos os lados. “Isto é sobre dar maior controlo num contexto difícil para criadores e detentores de direitos, e pretendemos que assim haja mais trabalhos licenciados, o que pode trazer novas fontes de receita para os criadores”, explicou Bryant.



Já os ativistas que estão contra a medida dizem que a mesma só vai beneficiar os grandes detentores de direitos, deixando de fora os de dimensão média e reduzida.



Falta saber se esta utilização de trabalho protegido vai ser aplicada em programas de inteligência artificial já existentes ou em novos projetos.