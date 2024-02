Reino Unido. Rei Carlos III diagnosticado com cancro

O tipo de cancro do monarca não foi revelado nem se conhecem detalhes adicionais sobre o estadio do cancro ou o prognóstico. De acordo com o comunicado oficial,





Carlos III, atualmente com 75 anos, subiu ao trono após a morte da mãe, a rainha Isabel II, em setembro de 2022. O monarca fez um procedimento à próstata num hospital privado de Londres há pouco mais de uma semana.







"Durante o recente procedimento hospitalar do rei devido ao aumento benígno da próstata, foi observada uma questão de preocupação em separado. Testes de diagnóstico subsequentes identificaram uma forma de cancro", adianta o Palácio de Buckingham.



No decorrer dos tratamentos, Carlos III "foi aconselhado pelos médicos" a adiar os compromissos públicos, mas vai manter o papel constitucional como chefe de Estado.







​Carlos III agradece à equipa médica "pela rápida intervenção, que foi possível graças ao seu recente procedimento hospitalar".



O monarca "permanece totalmente positivo em relação ao seu tratamento" e espera regressar à plenitude das suas funções "o mais rápido possível".



Em comunicado, o Palácio de Buckingham esclarece ainda que o monarca decidiu partilhar o diagnóstico com o público "para evitar especulações", mas também para "ajudar à compreensão pública de todos aqueles que em todo o mundo são afetados pelo cancro".







De acordo com a BBC, o príncipe Harry, que reside nos Estados Unidos, já falou com o monarca e vai viajar até ao Reino Unido para o visitar nos próximos dias.







O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, desejou ao monarca uma "recuperação completa e rápida".