Reino Unido. Relatório descreve festas em Downing Street como "falhas graves"

Já são conhecidas as conclusões do relatório da investigação civil às festas na residência oficial do primeiro-ministro britânico.

Do total das 16 festas, 12 estão a ser investigadas pela polícia britânica.

O documento revela também que houve falhas de liderança e de avaliação de diferentes elementos do gabinete de Boris Johnson. Os relatores escrevem que, independentemente do período que o país atravessava, o consumo excessivo de álcool não é apropriado no local de trabalho.

Sue Gray defende que devem ser tiradas lições “de imediato” e o assunto deve ser abordado pelo Governo, sem precisarem de esperar pelo resultado da investigação policial para tirar conclusões.





Esta investigação civil debruçou-se sobre eventuais irregularidades em 16 eventos festivos na residência oficial do primeiro-ministro durante o período de confinamento no âmbito da pandemia da covid-19, entre 2020 e 2021.



Estre as festas que mais geraram polémica está a de maio de 2020, onde foram convidadas 100 pessoas, comparecendo 40. A todas foi pedido, no convite, que levassem a própria bebida. Nesse mesmo ano, os funcionários do gabinete organizaram uma festa de aniversário a Boris Johnson, em junho de 2020, quando os ajuntamentos em espaços interiores estavam proibidos e no exterior apenas eram autorizados agrupamentos de até seis pessoas.



Na lista de 16 festas em investigação estão ainda incluídas duas que ocorreram na véspera do funeral do marido da Rainha Isabel II.



Confrontado com todas estas polémicas, Boris Johnson começou por negar a existência de festas, passando depois a afirmar que os encontros não violaram a lei de emergência sanitária e, por fim, acabou por pedir desculpa por ter estado em pelo menos uma das festas. Em sua defesa, Boris Johnson explicou que, apesar do álcool e da comida, considerava que eram reuniões de trabalho.







O relatório de Sue Gray pode ser uma peça decisiva para o futuro de Boris Johnson em Downing Street, que enfrenta agora uma revolta conservadora, com vários deputados a exigirem a sua demissão. Caso sejam apresentadas 54 cartas de moção de censura, Johnson será submetido a um voto de confiança que ditará o seu futuro enquanto primeiro-ministro britânico.

Boris Johnson não se demite e anuncia mudanças no Governo

Ouvido no Parlamento após a divulgação do relatório, Boris Johnson começou por pedir perdão “por coisas que não fizemos como devíamos ter feito e pela forma como esta questão foi tratada”.



“Compreendo a raiva que as pessoas sentem”, disse o primeiro-ministro britânico.



Johnson anunciou de seguida que, tendo em conta as conclusões do relatório, está a proceder a alterações “na forma como Downing Street e a sede do Conselho de Ministros funcionam, nomeadamente através da criação de um gabinete do primeiro-ministro e da revisão dos códigos de inspeção da função pública”.



“Eu percebi a mensagem e irei tomar as medidas necessárias para resolver a questão”, garantiu o primeiro-ministro, ao mesmo tempo que era vaiado pelos deputados da oposição.



“Eu agora percebo qual é o problema. Podem confiar no Governo”, afirmou Boris Johnson, que elencou de seguida as conquistas do seu executivo, desde logo na pasta do Brexit, na economia, desemprego e na pandemia. “Provamos que conseguimos fazer coisas que as pessoas achavam que eram impossíveis”, afirmou.



