Reino Unido. Suspeito do ataque que matou três crianças acusado de homicídio

O jovem, cujo nome não foi revelado por ser menor de idade, deverá comparecer em tribunal esta quinta-feira.

Dez outras pessoas ficaram feridas, incluindo cinco crianças e dois adultos que estão em estado crítico.





As crianças estariam a participar num evento numa escola de dança inspirado pela artista norte-americana Taylor Swift quando o suspeito entrou armado com uma faca e começou a atacar as crianças.



Os protestos acontecem depois de terem circulado notícias falsas que identificam o atacante como um requerente de asilo.Apesar do desmentido das autoridades, os protestos estenderam-se à capital britânica.